Туреччина запропонувала проводити зустрічі щодо Донбасу в Стамбулі

Туреччина запропонувала проводити зустрічі Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей у Стамбулі, проте російські бойовики не згодні на таку пропозицію.

Джерело: брифінг представника ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунена, facebook-сторінка члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша

Пряма мова Кіннунена: "У відповідь на запит голови ОБСЄ, Туреччина висунула попередню пропозицію проводити зустрічі ТКГ у Стамбулі, якщо буде згода кожної зі сторін.

Я висловлюю подяку Туреччині за цю пропозицію. Я повідомив учасників дискусії щодо такої можливості повернути очні зустрічі. Маю певність, що розмови віч-на-віч покращать якість і конфіденційність наших обговорень".

Деталі: Як повідомляють в українській делегації, представники російських незаконних формувань на Донбасі – так званих "ДНР" і "ЛНР" висловили протест на турецьку пропозицію. За словами так званого "міністра ЛНР" Владислава Дейнего, у них немає ні російських, ні українських паспортів, і Туреччина має надати юридичні гарантії безпеки та визнати паспорт так званих "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, за словами Гармаша, російська делегація заявила, що їм "логістично невигідно" їздити до Стамбула, і запропонували продовжувати зустрічатися в Мінську, або в Москві або окупованих росіянами Донецьку чи Луганську.

26 січня відбулася перша віртуальна зустріч делегацій і робочих груп України, Росії та ОБСЄ в Тристоронній контактній групі.

У ході обговорень порушували питання дотримання режиму припинення вогню, гуманітарного забезпечення мирного населення на окупованих територій, екологічні загрози від підтоплення шахт та політичні зобов’язання сторінк.

Кіннунен підкреслив, що режим припинення вогню не дотримується цілком, але кількість порушень зменшилась на 70% порівняно з груднем 2021 року.

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