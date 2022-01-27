Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"России было бы глупо нападать на Украину" – Эрдоган

Четверг, 27 января 2022, 00:38
России было бы глупо нападать на Украину – Эрдоган
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для России "глупо нападать на Украину", и что Турция будет действовать как член НАТО.

Источник: Эрдоган в интервью NTV, цитирует Reuters

Прямая речь: "России было бы глупо нападать на Украину, и в этом случае Турция будет действовать как член НАТО".

Реклама:

"Надеюсь, что Россия не совершит вооруженное нападение и не оккупирует Украину. Такой шаг не будет мудрым поступком ни для России, ни для региона. Есть потребность в диалоге…"

"Я повторяю, что мы готовы сделать все необходимое, и я передал эти месседжи президенту Путину и президенту Зеленскому. Я думаю, что обе страны осознают искренность и благие намерения Турции".

Детали: Эрдоган повторил предложение принять обе стороны (Украину и Россию – ред.) для дипломатических переговоров.

ВИДЕО ДНЯ

Кризис следует решать, "избегая применения силы", – добавил он.

Предыстория:

  • Турция впервые обнародовала предложение о посредничестве в ноябре.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что его визит в Украину планируется на начало февраля, и снова выразил идею о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией.
  • Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
  • Турция предложила проводить встречи Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей в Стамбуле, однако российские боевики не согласны с таким предложением.

Темы: ЭрдоганТурцияУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: