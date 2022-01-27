"России было бы глупо нападать на Украину" – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для России "глупо нападать на Украину", и что Турция будет действовать как член НАТО.
Источник: Эрдоган в интервью NTV, цитирует Reuters
Прямая речь: "России было бы глупо нападать на Украину, и в этом случае Турция будет действовать как член НАТО".
"Надеюсь, что Россия не совершит вооруженное нападение и не оккупирует Украину. Такой шаг не будет мудрым поступком ни для России, ни для региона. Есть потребность в диалоге…"
"Я повторяю, что мы готовы сделать все необходимое, и я передал эти месседжи президенту Путину и президенту Зеленскому. Я думаю, что обе страны осознают искренность и благие намерения Турции".
Детали: Эрдоган повторил предложение принять обе стороны (Украину и Россию – ред.) для дипломатических переговоров.
Кризис следует решать, "избегая применения силы", – добавил он.
Предыстория:
- Турция впервые обнародовала предложение о посредничестве в ноябре.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что его визит в Украину планируется на начало февраля, и снова выразил идею о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией.
- Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
- Турция предложила проводить встречи Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей в Стамбуле, однако российские боевики не согласны с таким предложением.