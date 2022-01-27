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"России было бы глупо нападать на Украину" – Эрдоган

Четверг, 27 января 2022, 01:38
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для России "глупо нападать на Украину", и что Турция будет действовать как член НАТО.

Источник: Эрдоган в интервью NTV, цитирует Reuters

Прямая речь: "России было бы глупо нападать на Украину, и в этом случае Турция будет действовать как член НАТО".

"Надеюсь, что Россия не совершит вооруженное нападение и не оккупирует Украину. Такой шаг не будет мудрым поступком ни для России, ни для региона. Есть потребность в диалоге…"

"Я повторяю, что мы готовы сделать все необходимое, и я передал эти месседжи президенту Путину и президенту Зеленскому. Я думаю, что обе страны осознают искренность и благие намерения Турции".

Детали: Эрдоган повторил предложение принять обе стороны (Украину и Россию – ред.) для дипломатических переговоров.

Кризис следует решать, "избегая применения силы", – добавил он.

Предыстория:

  • Турция впервые обнародовала предложение о посредничестве в ноябре.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что его визит в Украину планируется на начало февраля, и снова выразил идею о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией.
  • Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
  • Турция предложила проводить встречи Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей в Стамбуле, однако российские боевики не согласны с таким предложением.

Темы: ЭрдоганТурцияУкраинаРосcия


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