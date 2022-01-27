"России было бы глупо нападать на Украину" – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для России "глупо нападать на Украину", и что Турция будет действовать как член НАТО.

Источник: Эрдоган в интервью NTV, цитирует Reuters

Прямая речь: "России было бы глупо нападать на Украину, и в этом случае Турция будет действовать как член НАТО".

"Надеюсь, что Россия не совершит вооруженное нападение и не оккупирует Украину. Такой шаг не будет мудрым поступком ни для России, ни для региона. Есть потребность в диалоге…"

"Я повторяю, что мы готовы сделать все необходимое, и я передал эти месседжи президенту Путину и президенту Зеленскому. Я думаю, что обе страны осознают искренность и благие намерения Турции".

Детали: Эрдоган повторил предложение принять обе стороны (Украину и Россию – ред.) для дипломатических переговоров.

Кризис следует решать, "избегая применения силы", – добавил он.

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