Канада додатково виділить Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги – Трюдо

50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 млн доларів США) гуманітарної допомоги додатково виділить Канада Україні.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Канада надає до 50 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні та підтримку у розвитку. Звісно, це на додачу до кредиту в 120 млн доларів, про який ми оголосили минулого тижня".

"Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні".

Деталі: Трюдо також закликав Росію "знизити напруження та долучитися до змістовного діалог для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації".

Він додав, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

Нагадаємо: Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні, збільшивши кількість персоналу вдвічі до 400 військових.

Крім того, Канада передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".