Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада додатково виділить Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги – Трюдо

Четвер, 27 січня 2022, 05:45
Трюдо, фото: Getty Images

50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 млн доларів США) гуманітарної допомоги додатково виділить Канада Україні.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Канада надає до 50 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні та підтримку у розвитку. Звісно, це на додачу до кредиту в 120 млн доларів, про який ми оголосили минулого тижня".

"Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні".

Деталі: Трюдо також закликав Росію "знизити напруження та долучитися до змістовного діалог для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації".

Він додав, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

Нагадаємо: Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні, збільшивши кількість персоналу вдвічі до 400 військових. 

Крім того, Канада передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Теми: Канада
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Канада
Трюдо: Канада надасть Україні "нелетальне обладнання і поділиться розвідданими"
Канада розмістить в Україні близько 400 своїх військових
Новини 25 січня: заяви про Україну та НАТО, прем’єр Британії про агресію РФ
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...