Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада додатково виділить Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги – Трюдо

Четвер, 27 січня 2022, 04:45
Канада додатково виділить Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги – Трюдо
Трюдо, фото: Getty Images

50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 млн доларів США) гуманітарної допомоги додатково виділить Канада Україні.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Канада надає до 50 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні та підтримку у розвитку. Звісно, це на додачу до кредиту в 120 млн доларів, про який ми оголосили минулого тижня".

Реклама:

"Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні".

Деталі: Трюдо також закликав Росію "знизити напруження та долучитися до змістовного діалог для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації".

Він додав, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні, збільшивши кількість персоналу вдвічі до 400 військових. 

Крім того, Канада передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Теми: Канада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: