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Канада дополнительно выделит Украине почти $40 млн гуманитарной помощи – Трюдо

Четверг, 27 января 2022, 05:45
Трюдо, фото: Getty Images

50 миллионов канадских долларов (около 39,5 млн. долларов США) гуманитарной помощи дополнительно выделит Канада Украине.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Канада предоставляет до 50 млн долларов на гуманитарную помощь Украине и поддержку в развитии. Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 млн. долларов, о котором мы объявили на прошлой неделе".

"Канада остается непоколебимым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе".

Детали: Трюдо также призвал Россию "снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации".

Он добавил, что в ближайшее время министр обороны Канады Анита Ананд посетит Латвию и Украину, чтобы посетить дислоцированные там канадские подразделения.

Напомним: Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных.

Кроме того, Канада передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".

Темы: Канада


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