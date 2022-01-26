Канада розмістить в Україні близько 400 своїх військових
Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні, збільшивши кількість персоналу вдвічі до 400 військових.
Джерело: трансляція брифінгу канадського уряду на youtube-каналі новинної агенції Reuters
Деталі: Близько 60 канадських військовослужбовців вирушать до України найближчим днями, за словами міністерки оборони Канади Аніти Ананд.
Крім того, місію продовжили ще на 3 роки. А також Канада повинна скерувати близько 340 мільйонів доларів допомоги в межах цієї місії.
Канада вважає, що загроза російського наступу в Україні стосується канадських національних інтересів, адже, за словами міністерки фінансів Христі Фріланд, Росія підважує міжнародний устрій та ідеям демократії.
Водночас, за словами міністерки закордонних справ Мелані Джолі, Канада віддана дипломатичним спробам розв’язати конфлікт.
Також вона вона повідомила, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просив її продовжити місію UNIFIER, коли Джолі була в Києві.
Довідково: Місія UNIFIER – це спільна канадсько-українська військова місія, покликана збільшити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання.
Цим військовим не буде дозволено брати участі в бойових операціях разом з українськими військововими. Канадські військові перебуватимуть в Україні як радники і консультанти.
Передісторія:
- На початку січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канадським прем’єром-міністром Джастіном Трюдо, в ході якої домовилися продовжити місію UNIFIER. Канада розглядала можливість надання Україні летальну зброю, як повідомляли журналісти.
- 26 січня Чехія ухвалила рішення надати Україні безкоштовно близько 4 тисячі артилерійських боєприпасів.
- 25 січня до України прибув третій пакет допомоги США в розмірі 200 мільйонів доларів, у якому, зокрема, передали близько 300 новітніх протитанкових комплексів "Джавелін".
- 17 січня Британія ухвалила рішення передати Україні новітні протитанкові гранатомети NLAW.