Канада розмістить в Україні близько 400 своїх військових

Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні, збільшивши кількість персоналу вдвічі до 400 військових.

Джерело: трансляція брифінгу канадського уряду на youtube-каналі новинної агенції Reuters

Деталі: Близько 60 канадських військовослужбовців вирушать до України найближчим днями, за словами міністерки оборони Канади Аніти Ананд.

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Крім того, місію продовжили ще на 3 роки. А також Канада повинна скерувати близько 340 мільйонів доларів допомоги в межах цієї місії.

Канада вважає, що загроза російського наступу в Україні стосується канадських національних інтересів, адже, за словами міністерки фінансів Христі Фріланд, Росія підважує міжнародний устрій та ідеям демократії.

Водночас, за словами міністерки закордонних справ Мелані Джолі, Канада віддана дипломатичним спробам розв’язати конфлікт.

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Також вона вона повідомила, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просив її продовжити місію UNIFIER, коли Джолі була в Києві.

Довідково: Місія UNIFIER – це спільна канадсько-українська військова місія, покликана збільшити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання.

Цим військовим не буде дозволено брати участі в бойових операціях разом з українськими військововими. Канадські військові перебуватимуть в Україні як радники і консультанти.

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