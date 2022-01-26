Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада розмістить в Україні близько 400 своїх військових

Середа, 26 січня 2022, 23:06
Канада розмістить в Україні близько 400 своїх військових
Скриншот відеотрансляції Reuters виступу прем'єр-міністра Джастіна Трюдо

Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні, збільшивши кількість персоналу вдвічі до 400 військових. 

Джерело: трансляція брифінгу канадського уряду на youtube-каналі новинної агенції Reuters 

Деталі: Близько 60 канадських військовослужбовців вирушать до України найближчим днями, за словами міністерки оборони Канади Аніти Ананд.

Реклама:

Крім того, місію продовжили ще на 3 роки. А також Канада повинна скерувати близько 340 мільйонів доларів допомоги в межах цієї місії.

Канада вважає, що загроза російського наступу в Україні стосується канадських національних інтересів, адже, за словами міністерки фінансів Христі Фріланд, Росія підважує міжнародний устрій та ідеям демократії.

Водночас, за словами міністерки закордонних справ Мелані Джолі, Канада віддана дипломатичним спробам розв’язати конфлікт.

ВІДЕО ДНЯ

Також вона вона повідомила, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просив її продовжити місію UNIFIER, коли Джолі була в Києві.

Довідково: Місія UNIFIER – це спільна канадсько-українська військова місія, покликана збільшити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання.

Цим військовим не буде дозволено брати участі в бойових операціях разом з українськими військововими. Канадські військові перебуватимуть в Україні як радники і консультанти.

Передісторія: 

  • На початку січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канадським прем’єром-міністром Джастіном Трюдо, в ході якої домовилися продовжити місію UNIFIER. Канада розглядала можливість надання Україні летальну зброю, як повідомляли журналісти.
  • 26 січня Чехія ухвалила рішення надати Україні безкоштовно близько 4 тисячі артилерійських боєприпасів.
  • 25 січня до України прибув третій пакет допомоги США в розмірі 200 мільйонів доларів, у якому, зокрема, передали близько 300 новітніх протитанкових комплексів "Джавелін".
  • 17 січня Британія ухвалила рішення передати Україні новітні протитанкові гранатомети NLAW.

Денис Карловський, УП
Теми: КанадазброяЗбройні силиРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Канада
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні – посол
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: