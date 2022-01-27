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Строковика, який убив 5 людей у Дніпрі, затримали

Четвер, 27 січня 2022, 08:51
Строковика, який убив 5 людей у Дніпрі, затримали
Фото з Facebook Бориса Філатова

Солдата строкової служби Артема Рябчука, який розстріляв у Дніпрі нацгвардійців у ніч на 27 січня, затримали.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та міський голова Дніпра Борис Філатов, сайти МВС та Нацполіції

Пряма мова голови МВС: "Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом".

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Деталі: У ніч на 27 січня, о 03:40, на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р.н., під час видачі зброї з невстановлених причин розстріляв з автомата Калашникова караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

П’ятеро осіб загинули на місці, ще п’ятеро отримали поранення. 

Для затримання злочинця у місті було введено поліцейську операцію "Сирена" – і вбивцю затримали.

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Фото з Facebook Монастирського

За даними ФІлатова, затримали солдата у передмісті Дніпра Підгородне.

 
Фото з Facebook Філатова

Поліція повідомила, що до неї надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п’ять людей та ще п’ять поранив. 

 

Затримання відбулося  о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгороднє.

 

У Державному бюро розслідувань згодом заявили, що солдат Рябчук сам здався правоохоронцям.

 

Монастирський повідомив, що буде створена комісія з вивчення обставин, які могли призвести до таких дій 21-річного військовослужбовця, 

Вивчатимуть і обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

 
Фото з Facebook  Філатова

За словами голови МВС, "після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки, в тому числі кадрові".

УП, доповнено
Теми: НацгвардіяДніпрополіція
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