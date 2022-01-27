Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Строковика, який убив 5 людей у Дніпрі, затримали

Четвер, 27 січня 2022, 09:51
Фото з Facebook Бориса Філатова

Солдата строкової служби Артема Рябчука, який розстріляв у Дніпрі нацгвардійців у ніч на 27 січня, затримали.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та міський голова Дніпра Борис Філатов, сайти МВС та Нацполіції

Пряма мова голови МВС: "Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом".

Деталі: У ніч на 27 січня, о 03:40, на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р.н., під час видачі зброї з невстановлених причин розстріляв з автомата Калашникова караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

П’ятеро осіб загинули на місці, ще п’ятеро отримали поранення. 

Для затримання злочинця у місті було введено поліцейську операцію "Сирена" – і вбивцю затримали.

 
Фото з Facebook Монастирського

За даними ФІлатова, затримали солдата у передмісті Дніпра Підгородне.

 
Фото з Facebook Філатова

Поліція повідомила, що до неї надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п’ять людей та ще п’ять поранив. 

 

Затримання відбулося  о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгороднє.

 

У Державному бюро розслідувань згодом заявили, що солдат Рябчук сам здався правоохоронцям.

 

Монастирський повідомив, що буде створена комісія з вивчення обставин, які могли призвести до таких дій 21-річного військовослужбовця, 

Вивчатимуть і обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

 
Фото з Facebook  Філатова

За словами голови МВС, "після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки, в тому числі кадрові".

УП, доповнено
Теми: НацгвардіяДніпрополіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Нацгвардія
Нацгвардія назвала імена жертв масового розстрілу у Дніпрі
Трагедію у Дніпрі розглянуть на комітеті Ради
"З нього знущалися": нардеп пояснила можливий мотив дніпровського стрільця
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...