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Срочника, который убил 5 человек в Днепре, задержали

Четверг, 27 января 2022, 09:51
Фото из Facebook Бориса Филатова

Солдат срочной службы Артем Рябчук, расстрелявший в Днепре нацгвардейцев в ночь на 27 января, был задержан.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский и городской глава Днепра Борис Филатов, сайт МВД и Нацполиции

Прямая речь главы МВД: "Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую строгую ответственность, предусмотренную Законом".

Детали: В ночь на 27 января, в 03:40, на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

Пять человек погибли на месте, еще пятеро получили ранения.

Для задержания преступника в городе была введена полицейская операция "Сирена" – и убийца был задержан.

 
Фото из Facebook Монастырского

По данным Филатова, задержали солдата в пригороде Днепра Подгороднем.

 
Фото из Facebook Филатова

Полиция сообщила, что к ней поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. При отработке одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего, который расстрелял пять человек и еще пять ранил.

 

Задержание произошло в 9:30 по ул. Крайний в Подгороднем.

 

В Государственном бюро расследований позже заявили, что солдат Рябчук сам сдался правоохранителям.

 

Монастырский сообщил, что будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего,

Будут изучать и обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

 
Фото из Facebook Филатова

По словам главы МВД, "после изучения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, в том числе кадровые".

УП, дополнено
Темы: НацгвардияДнепрполиция


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