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ДБР: солдат Нацгвардії, який розстріляв караул, сам здався правоохоронцям

Четвер, 27 січня 2022, 11:02
ДБР: солдат Нацгвардії, який розстріляв караул, сам здався правоохоронцям
Затримання Артемія Рябчука. фото Facebook

У Державному бюро розслідувань кажуть, що солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, сам здався правоохоронцям.

Джерело: ДБР у Facebook

Деталі: Заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події, повідомив, що строковик, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.

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За його словами, Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

Оновлено: Пізніше ДБР внесло корективи у свої заяви, зазначивши наступне: поки військовий просив на вулиці жінку зателефонувати до поліції щодо його місцезнаходження, до поліції вже встиг додзвонитися чоловік, який проходив повз.

Загалом після заклику повідомляти про будь-яких підозрілих осіб на гарячі лінії правоохоронних органів надійшло більше 10 дзвінків, декілька з них стосувалися саме затриманого.

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За даними поліції, на виклик приїхав наряд патрульних, який і затримав зловмисника.

Що передувало: Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

Троє з п'яти поранених солдатом-строковиком військовослужбовців Національної гвардії перебувають у важкому стані.

Передісторія:

  • 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович,  2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
  • За даними поліції, загинули четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка.
  • О 9:30 на вул. Крайній у місті Підгороднє вбивцю затримали поліцейські.
  • Командування та особовий склад НГУ висловило співчуття рідним та близьким загиблих. Розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури.

Українська правда
Теми: НацгвардіяДБРДніпро
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