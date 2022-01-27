ДБР: солдат Нацгвардії, який розстріляв караул, сам здався правоохоронцям
У Державному бюро розслідувань кажуть, що солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, сам здався правоохоронцям.
Джерело: ДБР у Facebook
Деталі: Заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події, повідомив, що строковик, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.
За його словами, Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.
Оновлено: Пізніше ДБР внесло корективи у свої заяви, зазначивши наступне: поки військовий просив на вулиці жінку зателефонувати до поліції щодо його місцезнаходження, до поліції вже встиг додзвонитися чоловік, який проходив повз.
Загалом після заклику повідомляти про будь-яких підозрілих осіб на гарячі лінії правоохоронних органів надійшло більше 10 дзвінків, декілька з них стосувалися саме затриманого.
За даними поліції, на виклик приїхав наряд патрульних, який і затримав зловмисника.
Що передувало: Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.
Троє з п'яти поранених солдатом-строковиком військовослужбовців Національної гвардії перебувають у важкому стані.
Передісторія:
- 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
- За даними поліції, загинули четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка.
- О 9:30 на вул. Крайній у місті Підгороднє вбивцю затримали поліцейські.
- Командування та особовий склад НГУ висловило співчуття рідним та близьким загиблих. Розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури.