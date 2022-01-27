ДБР: солдат Нацгвардії, який розстріляв караул, сам здався правоохоронцям

У Державному бюро розслідувань кажуть, що солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, сам здався правоохоронцям.

Джерело: ДБР у Facebook

Деталі: Заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події, повідомив, що строковик, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.

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За його словами, Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

Оновлено: Пізніше ДБР внесло корективи у свої заяви, зазначивши наступне: поки військовий просив на вулиці жінку зателефонувати до поліції щодо його місцезнаходження, до поліції вже встиг додзвонитися чоловік, який проходив повз.

Загалом після заклику повідомляти про будь-яких підозрілих осіб на гарячі лінії правоохоронних органів надійшло більше 10 дзвінків, декілька з них стосувалися саме затриманого.

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За даними поліції, на виклик приїхав наряд патрульних, який і затримав зловмисника.

Що передувало: Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

Троє з п'яти поранених солдатом-строковиком військовослужбовців Національної гвардії перебувають у важкому стані.

Передісторія: