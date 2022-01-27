У Києві знову стрибок хворих на Covid – найбільше за останні 3 місяці

За добу 26 січня у столиці зафіксували 2 012 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 2 листопада 2021 року, коли було 2 024 хворих за добу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 012 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 4 летальних випадки від вірусу. Подолали вірус 652 людини".

Деталі: Серед нових хворих 356 дітей: 195 дівчаток від 18 днів до 17 років і 161 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (364), Деснянському (303) та в Оболонському (212) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 77 хворих на коронавірус та 102 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 358 744 підтверджених випадки коронавірусу, 8 464 хворих померли, подолали вірус 332 551 мешканець міста, з них 652 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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