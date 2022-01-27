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У Києві знову стрибок хворих на Covid – найбільше за останні 3 місяці

Четвер, 27 січня 2022, 10:02
У Києві знову стрибок хворих на Covid – найбільше за останні 3 місяці
Фото КМДА

За добу 26 січня у столиці зафіксували 2 012 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 2 листопада 2021 року, коли було 2 024 хворих за добу.  

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 012 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 4 летальних випадки від вірусу. Подолали вірус 652 людини".

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Деталі: Серед нових хворих 356 дітей: 195 дівчаток від 18 днів до 17 років і 161 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (364), Деснянському (303) та в Оболонському (212) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 77 хворих на коронавірус та 102 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом з початку пандемії у столиці 358 744 підтверджених випадки коронавірусу, 8 464 хворих померли, подолали вірус 332 551 мешканець міста, з них 652 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Передісторія: 

  • За добу 25 січня у Києві зафіксували 1 919 нових хворих на коронавірус – це була найбільша кількість з 10 листопада 2021 року, коли за добу було 2002 випадки ковіду, 13 хворих померли.
  • За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 – це різкий стрибок і абсолютний максимум за 2 роки пандемії.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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