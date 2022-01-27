В Киеве снова скачок больных Covid – больше всего за последние 3 месяца

За сутки 26 января в столице зафиксировали 2 012 новых случаев коронавируса – это наибольшее количество больных со 2 ноября 2021 года, когда было 2024 больных за сутки.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 2 012 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 4 летальными случаями от вируса. Преодолели вирус 652 человека".

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Детали: Среди новых больных 356 детей: 195 девочек от 18 дней до 17 лет и 161 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (364), Деснянском (303) и Оболонском (212) районах.

В больницы столицы госпитализировали 77 больных коронавирусом и 102 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице 358 744 подтвержденных случая коронавируса, 8 464 больных умерли, преодолел вирус 332 551 житель города.

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