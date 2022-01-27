Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве снова скачок больных Covid – больше всего за последние 3 месяца

Четверг, 27 января 2022, 10:02
В Киеве снова скачок больных Covid – больше всего за последние 3 месяца
Фото КГГА

За сутки 26 января в столице зафиксировали 2 012 новых случаев коронавируса – это наибольшее количество больных со 2 ноября 2021 года, когда было 2024 больных за сутки.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 2 012 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 4 летальными случаями от вируса. Преодолели вирус 652 человека".

Реклама:

Детали: Среди новых больных 356 детей: 195 девочек от 18 дней до 17 лет и 161 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (364), Деснянском (303) и Оболонском (212) районах.

В больницы столицы госпитализировали 77 больных коронавирусом и 102 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

ВИДЕО ДНЯ

Всего с начала пандемии в столице 358 744 подтвержденных случая коронавируса, 8 464 больных умерли, преодолел вирус 332 551 житель города.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин 

Предыстория:

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: