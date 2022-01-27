Розстріл караулу: ДБР відкрило справу щодо керівництва Нацгвардії

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

Джерело: очільник ДБР Олексій Сухачов, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому".

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Деталі: Сухачов наголосив, що службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади.

Також до забезпечення несення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь НГУ.

Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

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