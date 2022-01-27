Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Расстрел караула: ГБР открыло дело относительно руководства Нацгвардии

Четверг, 27 января 2022, 10:19
Расстрел караула: ГБР открыло дело относительно руководства Нацгвардии
Алексей Сухачев. фото ГБР

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Источник: глава ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, через которые оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы предотвратить ее повторение в будущем".

Реклама:

Детали: Сухачев подчеркнул, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти и для обеспечения несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ.

Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 27 января в 03 час. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
  • По данным полиции, погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина.
  • В 9:30 по ул. Крайней в городе Подгородное убийцу задержали полицейские.
  • Командование и личный состав НГУ выразили соболезнования родным и близким погибших. Расследование обстоятельств трагического события будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: НацгвардияДнепрГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Нацгвардия
ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: суд с октября 2022 года слушает свидетелей
Из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 – в руках россиян
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: