Расстрел караула: ГБР открыло дело относительно руководства Нацгвардии
Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.
Источник: глава ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует пресс-служба ведомства
Прямая речь: "ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, через которые оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы предотвратить ее повторение в будущем".
Детали: Сухачев подчеркнул, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти и для обеспечения несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ.
Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Предыстория:
- 27 января в 03 час. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
- По данным полиции, погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина.
- В 9:30 по ул. Крайней в городе Подгородное убийцу задержали полицейские.
- Командование и личный состав НГУ выразили соболезнования родным и близким погибших. Расследование обстоятельств трагического события будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.