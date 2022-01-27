Расстрел караула: ГБР открыло дело относительно руководства Нацгвардии

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Источник: глава ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, через которые оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы предотвратить ее повторение в будущем".

Детали: Сухачев подчеркнул, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти и для обеспечения несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ.

Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Предыстория: