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"Є дуже перспективний юань": Росія заявила, що не боїться відключення від SWIFT

Четвер, 27 січня 2022, 10:58
Є дуже перспективний юань: Росія заявила, що не боїться відключення від SWIFT
МЕДВЕДєВ та ПУТіН, ФОТО ТАСС

Заступник голови Ради безпеки РФ і лідер партії влади Дмитро Медведєв заявив, що Росія не боїться заборони операцій з доларом і євро, тому що є "дуже перспективний юань".

Джерело: Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ

Пряма мова Мєдвєдєва: "Я не дуже вірю, що нас хтось від цієї системи відключить, бо це не вигідно нікому.

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Але навіть якщо це станеться, ми маємо заготовку – у нас є своя система. Жодної фатальної катастрофи не відбудеться.

Відсутність долара зможе замінити євро, якщо буде рішення щодо євро – є юань, це нова дуже перспективна резервна валюта".

Передісторія:

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  • Раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора відSWIFT.
  • Німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.
  • У Білому домі заявили, що США не відмовлялися від ідеї відключити Російську Федерацію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.
  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію з системи SWIFT.
  • Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг не виключив відключення Росії від SWIFT.

Роман Петренко, УП
Теми: РосіяМедведєвПутінсанкціївійна
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