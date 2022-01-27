Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Є дуже перспективний юань": Росія заявила, що не боїться відключення від SWIFT

Четвер, 27 січня 2022, 11:58
МЕДВЕДєВ та ПУТіН, ФОТО ТАСС

Заступник голови Ради безпеки РФ і лідер партії влади Дмитро Медведєв заявив, що Росія не боїться заборони операцій з доларом і євро, тому що є "дуже перспективний юань".

Джерело: Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ

Пряма мова Мєдвєдєва: "Я не дуже вірю, що нас хтось від цієї системи відключить, бо це не вигідно нікому.

Але навіть якщо це станеться, ми маємо заготовку – у нас є своя система. Жодної фатальної катастрофи не відбудеться.

Відсутність долара зможе замінити євро, якщо буде рішення щодо євро – є юань, це нова дуже перспективна резервна валюта".

Передісторія:

  • Раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора відSWIFT.
  • Німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.
  • У Білому домі заявили, що США не відмовлялися від ідеї відключити Російську Федерацію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.
  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію з системи SWIFT.
  • Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг не виключив відключення Росії від SWIFT.

Роман Петренко, УП
Теми: РосіяМедведєвПутінсанкціївійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Росія
"Північний потік-2" не працюватиме у випадку вторгнення РФ в Україну – США
Президент Туреччини повторив пропозицію організувати в країні зустріч Зеленського і Путіна
Ватажок бойовиків Пушилін заявив, що вони потребують сучасної зброї
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...