"Є дуже перспективний юань": Росія заявила, що не боїться відключення від SWIFT

Заступник голови Ради безпеки РФ і лідер партії влади Дмитро Медведєв заявив, що Росія не боїться заборони операцій з доларом і євро, тому що є "дуже перспективний юань".

Джерело: Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ

Пряма мова Мєдвєдєва: "Я не дуже вірю, що нас хтось від цієї системи відключить, бо це не вигідно нікому.

Але навіть якщо це станеться, ми маємо заготовку – у нас є своя система. Жодної фатальної катастрофи не відбудеться.

Відсутність долара зможе замінити євро, якщо буде рішення щодо євро – є юань, це нова дуже перспективна резервна валюта".

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