"Є дуже перспективний юань": Росія заявила, що не боїться відключення від SWIFT
Четвер, 27 січня 2022, 11:58
Заступник голови Ради безпеки РФ і лідер партії влади Дмитро Медведєв заявив, що Росія не боїться заборони операцій з доларом і євро, тому що є "дуже перспективний юань".
Джерело: Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ
Пряма мова Мєдвєдєва: "Я не дуже вірю, що нас хтось від цієї системи відключить, бо це не вигідно нікому.
Але навіть якщо це станеться, ми маємо заготовку – у нас є своя система. Жодної фатальної катастрофи не відбудеться.
Відсутність долара зможе замінити євро, якщо буде рішення щодо євро – є юань, це нова дуже перспективна резервна валюта".
Передісторія:
- Раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора відSWIFT.
- Німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.
- У Білому домі заявили, що США не відмовлялися від ідеї відключити Російську Федерацію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію з системи SWIFT.
- Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг не виключив відключення Росії від SWIFT.
Роман Петренко, УП