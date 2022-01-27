"Есть очень перспективный юань": Россия заявила, что не боится отключения от SWIFT

Зампредседателя Совбеза РФ и лидер партии власти Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится запрета операций с долларом и евро, потому что есть "очень перспективный юань".

Источник: Медведев в интервью российским СМИ

Прямая речь Медведева: "Я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это не выгодно никому.

Но даже если это произойдет, у нас есть заготовка – у нас есть своя система. Никакой фатальной катастрофы не произойдет.

Отсутствие доллара сможем заменить евро, если будет решение по евро – есть юань, это новая очень перспективная резервная валюта".

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