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"Есть очень перспективный юань": Россия заявила, что не боится отключения от SWIFT

Четверг, 27 января 2022, 11:58
МЕДВЕДЕВ И ПУТИН, ФОТО ТАСС

Зампредседателя Совбеза РФ и лидер партии власти Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится запрета операций с долларом и евро, потому что есть "очень перспективный юань".

Источник: Медведев в интервью российским СМИ

Прямая речь Медведева: "Я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это не выгодно никому.

Но даже если это произойдет, у нас есть заготовка – у нас есть своя система. Никакой фатальной катастрофы не произойдет.

Отсутствие доллара сможем заменить евро, если будет решение по евро – есть юань, это новая очень перспективная резервная валюта".

Предыстория:

  • Ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от
  • Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники написало, что США и ЕС не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.
  • В Белом доме заявили, что США не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от SWIFT, если Кремль пойдет на новое вторжение в Украину.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из системы SWIFT.
  • В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг не исключил отключения России от платежной системы SWIFT.

Роман Петренко, УП
Темы: РосcияМедведевПутинсанкциивойна


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