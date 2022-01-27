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У Білорусі визнали екстремістським ще одне опозиційне видання

Четвер, 27 січня 2022, 11:42
У Білорусі визнали екстремістським ще одне опозиційне видання

КДБ визнав "екстремістським формуванням громадян, які об'єдналися за допомогою інтернет-ресурсів „Нашої Ніви".

Джерело: МВС Біларусі

Дослівно: Екстремістським формуванням визнано групу громадян з числа ПІУП "Сородичі" (газета "Наша Нива"), яка об'єдналася за допомогою інтернет-ресурсів, у тому числі у соціальних мережах та месенджерах".

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Деталі: У переліку зазначено, що працівники газети "Наша Ніва" провадять "екстремістську діяльність".

Нагадаємо: Міністерство внутрішніх справ Білорусі 23 грудня 2021 року оголосило "групу громадян, які об’єдналися через інтернет-ресурси "Радіо Свобода", "екстремістським формуванням".

Українська правда
Теми: БілорусьмедіаЛукашенко
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