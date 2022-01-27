В Беларуси признали экстремистским еще одно оппозиционное издание

КГБ признал "экстремистским формированием граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов „Нашей Нiвы".

Источник: МВД Беларуси

Дословно: Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах".

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Детали: В перечне указано, что сотрудники газеты "Наша Нива" осуществляет "экстремистскую деятельность".

Напомним: Міністерство внутрішніх справ Білорусі 23 грудня 2021 року оголосило "групу громадян, які об’єдналися через інтернет-ресурси "Радіо Свобода", "екстремістським формуванням".