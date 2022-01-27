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Організатори Олімпіади в Китаї попросили українську команду оплатити ПЛР тест для боб-саней

Четвер, 27 січня 2022, 14:03
Організатори Олімпіади в Китаї попросили українську команду оплатити ПЛР тест для боб-саней
Фото: ice_bolida

Українець Владислав Гераскевич, який буде брати участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні повідомив, що організатори вимагають заплатити за ПЛР тестування боб-саней і інших речей, які доставили до Пекіна.

Джерело: повідомлення Гераскевича у Facebook

Пряма мова Гераскевича: "Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю.

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В цей раз, пов’язана з переправкою боб-саней на яких Ліда Гунько буде змагатись.

Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР тестування боб-саней та усіх речей, які знаходяться у контейнері, в якому це все прибуло у Китай. Як Ви думаєте, звідки будуть брати мазок?"

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У 2018 році під час Олімпійських ігор у в південнокорейському Пхьончхані 19-річний українець Владислав Гераскевич зайняв дванадцяте місце в скелетоні (швидкісний спуск на санях - прим УП).
  • 45 спортсменів представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні в 12 спортивних дисциплінах.

Українська правда
Теми: спортОлімпіада
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