Організатори Олімпіади в Китаї попросили українську команду оплатити ПЛР тест для боб-саней
Четвер, 27 січня 2022, 15:03
Українець Владислав Гераскевич, який буде брати участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні повідомив, що організатори вимагають заплатити за ПЛР тестування боб-саней і інших речей, які доставили до Пекіна.
Джерело: повідомлення Гераскевича у Facebook
Пряма мова Гераскевича: "Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю.
В цей раз, пов’язана з переправкою боб-саней на яких Ліда Гунько буде змагатись.
Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР тестування боб-саней та усіх речей, які знаходяться у контейнері, в якому це все прибуло у Китай. Як Ви думаєте, звідки будуть брати мазок?"
Передісторія:
- У 2018 році під час Олімпійських ігор у в південнокорейському Пхьончхані 19-річний українець Владислав Гераскевич зайняв дванадцяте місце в скелетоні (швидкісний спуск на санях - прим УП).
- 45 спортсменів представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні в 12 спортивних дисциплінах.
Українська правда