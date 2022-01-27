Организаторы Олимпиады в Китае попросили украинскую команду оплатить ПЦР тест для боб-саней

Украинец Владислав Гераскевич, который будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщил, что организаторы требуют заплатить за ПЦР тестирование боб-саней и других вещей, которые доставили в Пекин.

Источник: сообщение Гераскевича в Facebook

Прямая речь Гераскевича: "Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз, связанная с переправкой боб-саней, на которых Лида Гунько будет соревноваться.

Реклама:

Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирования боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как Вы думаете, откуда будут брать мазок?"

Предыстория:

В 2018 году во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане 19-летний украинец Владислав Гераскевич занял двенадцатое место в скелетоне (скоростной спуск на санях – прим УП).

45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 12 спортивных дисциплинах.