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Организаторы Олимпиады в Китае попросили украинскую команду оплатить ПЦР тест для боб-саней

Четверг, 27 января 2022, 14:03
Организаторы Олимпиады в Китае попросили украинскую команду оплатить ПЦР тест для боб-саней
Фото: ice_bolida

Украинец Владислав Гераскевич, который будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщил, что организаторы требуют заплатить за ПЦР тестирование боб-саней и других вещей, которые доставили в Пекин.

Источник: сообщение Гераскевича в Facebook

Прямая речь Гераскевича: "Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз, связанная с переправкой боб-саней, на которых Лида Гунько будет соревноваться.

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Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирования боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как Вы думаете, откуда будут брать мазок?"

Предыстория:

  • В 2018 году во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане 19-летний украинец Владислав Гераскевич занял двенадцатое место в скелетоне (скоростной спуск на санях – прим УП).
  • 45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 12 спортивных дисциплинах.

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Украинская правда
Темы: спортОлимпиада
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