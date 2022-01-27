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Мер Маріуполя не бачить загрози вторгнення: Політики наганяють

Четвер, 27 січня 2022, 22:12
Мер Маріуполя Вадим Бойченко. Фото: пресслужба мАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко вважає загрозу можливого повномасштабного наступу Росії перебільшеною, зокрема, через "нагнітання політиків та медіа".

Джерело: інтерв’ю Бойченка британському авторитетному виданню Financial Times

Пряма мова Бойченка: "Я вважаю, що неможливий повноцінний наступ на Україну, тому що, якщо він буде мобілізувати військо десь мільйон, то сама Росія повстане проти пана Путіна. 

Тому я вважаю, що війна сьогодні лунає тільки з телевізора і ми чуємо десь з видань, інтернет видань, десь політологи цю тему обговорюють жваво, але я не вважаю, що є така серйозна загроза для нашого міста. 

Путін, я так вважаю, це моя особиста думка, хоче, щоб з ними домовлялися. Тому погрожує захопити Україну. Я вважаю, що він розуміє, що це неможливо".

Деталі: Бойченко вважає, що загроза нападу та захоплення міста дещо перебільшена. За його словами, він щодня спілкується з представниками Збройних сил та отримує оперативну інформацію про безпеку й загрози для міста.

Він додав, що риторика політиків та журналістів, зокрема західних, дещо "наганяють" ситуацію з можливим російським нападом.

Маріупольський міський голова вважає, що за 8 років війни з Росією українська армія зміцніла настільки, що здатна дати належну відповідь у разі посилення агресії.

Крім того, Бойченко вважає, що змінилися настрої пересічних громадян у бік незалежної України, тож росіянам, на думку мера Маріуполя, не буде так легко маніпулювати чи переманювати на свій бік громадян всередині України. На його думку, українці мають бажання чинити згуртований опір Росії.

Читайте також: Армія, батальйони тероборони та настрої місцевих. Чи готувались Маріуполь і Нова Каховка до нападу Путіна?

Передісторія: 

  • У грудні американські журналісти, посилаючись на джерела в розвідці США, твердили про високу ймовірність нападу Росії на берег Азовського моря, зокрема на ключові порти Маріуполь та Бердянськ.
  • Згідно з соціологічним опитуванням у вересні 2021 року, з-поміж українських міст найбільш прихильні до Росії жителі Маріуполя та Сєвєродонецька.

Українська правда
Теми: МаріупольРосіяДонецька областьАзовське море
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