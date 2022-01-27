Мэр Мариуполя не видит угрозы вторжения: Политики нагнетают

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает угрозу возможного полномасштабного наступления России преувеличенной, в частности, из-за "нагнетания политиков и медиа".

Источник: интервью Бойченко британскому авторитетному изданию Financial Times

Прямая речь Бойченко: "Я считаю, что невозможно полноценное наступление на Украину, потому что, если он будет мобилизовать войско где-то миллион, то сама Россия восстанет против Путина.

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Поэтому я считаю, что война сегодня раздается только с телевизора и мы слышим где-то из изданий, интернет-изданий, где-то политологи эту тему обсуждают живо, но я не считаю, что есть такая серьезная угроза для нашего города.

Путин, я так считаю, это мое личное мнение, хочет, чтобы с ними договаривались. Поэтому угрожает захватить Украину. Я считаю, что он понимает, что это невозможно".

Детали: Бойченко считает, что угроза нападения и захвата города несколько преувеличена. По его словам, он ежедневно общается с представителями Вооруженных сил и получает оперативную информацию о безопасности и угрозах для города.

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Мариупольский мэр считает, что за 8 лет войны с Россией украинская армия окрепла настолько, что способна дать надлежащий ответ в случае усиления агрессии.

Кроме того, Бойченко считает, что изменились настроения рядовых граждан в сторону независимой Украины, так что россиянам, по мнению мэра Мариуполя, не будет так легко манипулировать или переманивать на свою сторону граждан внутри Украины. По его мнению, украинцы желают оказывать сплоченное сопротивление России.

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