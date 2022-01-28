Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США готують для України новий пакет військової допомоги – Пентагон

П'ятниця, 28 січня 2022, 04:45
США готують для України новий пакет військової допомоги – Пентагон
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Штати продовжать надавати Україні військову допомогу.

Джерело: Кірбі, цитує сайт Пентагону

Пряма мова: "Ми вже зробили три відправлення, будуть ще".

Реклама:

Деталі: Кірбі зазначив, що йдеться про підготовку нового пакету оборонної допомоги, і що Пентагон шукає можливості прискорити цю допомогу.

Щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони, Кірбі сказав, що американська група експертів вивчала потреби України в такому озброєнні.

Крім того, Кірбі уточнив, що не може перераховувати "з трибуни" видів зброї, яку США надали Україні.

ВІДЕО ДНЯ

"Я думаю, ви повинні зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними щодо публічної реклами тих можливостей, які були надані Україні, враховуючи розмір, масштаби та можливості, які скеровані проти неї по той бік кордону", – зауважив представник Пентагону.

Що передувало:  У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

В Україну 23 січня прибула друга частина військової допомоги від США.

Штати виділили Україні 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги. Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який Україна отримала в грудні, а й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.

Українська правда
Теми: СШАзброяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: