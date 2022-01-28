США готують для України новий пакет військової допомоги – Пентагон

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Штати продовжать надавати Україні військову допомогу.

Джерело: Кірбі, цитує сайт Пентагону

Пряма мова: "Ми вже зробили три відправлення, будуть ще".

Деталі: Кірбі зазначив, що йдеться про підготовку нового пакету оборонної допомоги, і що Пентагон шукає можливості прискорити цю допомогу.

Щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони, Кірбі сказав, що американська група експертів вивчала потреби України в такому озброєнні.

Крім того, Кірбі уточнив, що не може перераховувати "з трибуни" видів зброї, яку США надали Україні.

"Я думаю, ви повинні зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними щодо публічної реклами тих можливостей, які були надані Україні, враховуючи розмір, масштаби та можливості, які скеровані проти неї по той бік кордону", – зауважив представник Пентагону.

Що передувало: У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

В Україну 23 січня прибула друга частина військової допомоги від США.

Штати виділили Україні 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги. Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який Україна отримала в грудні, а й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.