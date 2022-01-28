Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США готують для України новий пакет військової допомоги – Пентагон

П'ятниця, 28 січня 2022, 05:45
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Штати продовжать надавати Україні військову допомогу.

Джерело: Кірбі, цитує сайт Пентагону

Пряма мова: "Ми вже зробили три відправлення, будуть ще".

Деталі: Кірбі зазначив, що йдеться про підготовку нового пакету оборонної допомоги, і що Пентагон шукає можливості прискорити цю допомогу.

Щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони, Кірбі сказав, що американська група експертів вивчала потреби України в такому озброєнні.

Крім того, Кірбі уточнив, що не може перераховувати "з трибуни" видів зброї, яку США надали Україні.

"Я думаю, ви повинні зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними щодо публічної реклами тих можливостей, які були надані Україні, враховуючи розмір, масштаби та можливості, які скеровані проти неї по той бік кордону", – зауважив представник Пентагону.

Що передувало:  У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

В Україну 23 січня прибула друга частина військової допомоги від США.

Штати виділили Україні 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги. Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який Україна отримала в грудні, а й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.

Українська правда
Теми: СШАзброяЗбройні сили
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
США
Сенат США може проголосувати за пакет санкцій проти Росії наступного тижня – ЗМІ
Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом
Росія заявляє, що НАТО відпрацьовує ядерні удари по ній
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...