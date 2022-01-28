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США готовят для Украины новый пакет военной помощи – Пентагон

Пятница, 28 января 2022, 04:45
США готовят для Украины новый пакет военной помощи – Пентагон
Джон Кирби, фото: Getty Images

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты продолжат оказывать Украине военную помощь.

Источник: Кирби, цитирует сайт Пентагона

Прямая речь: "Мы уже совершили три отправления, будут еще".

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Детали: Кирби отметил, что речь идет о подготовке нового пакета оборонной помощи и что Пентагон ищет возможности ускорить эту помощь.

Относительно систем противовоздушной и противоракетной обороны Кирби сказал, что американская группа экспертов изучала потребности Украины в таком вооружении.

Кроме того, Кирби уточнил, что не может перечислять "с трибуны" видов оружия, которое США предоставили Украине.

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"Я думаю, вы должны понять, почему мы хотим быть осторожными по поводу публичной рекламы тех возможностей, которые были предоставлены Украине, учитывая размер, масштабы и возможности, направленные против нее по ту сторону границы", – отметил представитель Пентагона.

Что предшествовало: В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов.

В Украину 23 января прибыла вторая часть военной помощи от США.

Штаты выделили Украине 200 млн долларов дополнительной помощи. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.

Украинская правда
Темы: СШАоружиеВооруженные силы
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