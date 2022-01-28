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Біля Мар’їнки окупанти відкрили вогонь по позиціях ЗСУ

П'ятниця, 28 січня 2022, 07:15
фото: штаб ООС

За добу 27 січня з боку російський найманців зафіксовано 2 порушення припинення режиму вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Неподалік Мар’їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

Крім того, як повідомлялося, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи.

"Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", – зазначають у штабі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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