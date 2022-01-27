Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські військові спинили російських диверсантів на Донбасі

Четвер, 27 січня 2022, 17:00
Українські військові спинили російських диверсантів на Донбасі
Ілюстративне фото пресштабу ООС

У зоні проведення операції Об'єднаних сил диверсійно-розвідувальна група росіян спробувала проникнути на передові позиції українського війська, проте їх спинили. 

Джерело: вечірнє зведення пресштабу ООС

Дослівно: "На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника".

Реклама:

Деталі: Завдяки пильності українських воїнів, бойовики відступили. Позиції українських військ залишилися незмінними.

У пресштабі додали, що крім цього порушення режиму припинення вогню, впродовж 26 і 27 січня порушень не фіксували.

Якраз напередодні, у ході консультацій політичних радників країн Нормандського формату домовилися стежити за дотриманням режиму припинення вогню та ворожих дій, згідно з Мінськими угодами 2015 року.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 27 січня українські військові на Донеччині заарештували розвідника російських гібридних формувань. У нього вилучили автомат АК-74 та мобільний телефон. У ході слідства з’ясували, що український суд раніше п’ять разів карав чоловіка за крадіжки й грабежі.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на ДонбасіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: