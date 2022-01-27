Українські військові спинили російських диверсантів на Донбасі

У зоні проведення операції Об'єднаних сил диверсійно-розвідувальна група росіян спробувала проникнути на передові позиції українського війська, проте їх спинили.

Джерело: вечірнє зведення пресштабу ООС

Дослівно: "На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника".

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Деталі: Завдяки пильності українських воїнів, бойовики відступили. Позиції українських військ залишилися незмінними.

У пресштабі додали, що крім цього порушення режиму припинення вогню, впродовж 26 і 27 січня порушень не фіксували.

Якраз напередодні, у ході консультацій політичних радників країн Нормандського формату домовилися стежити за дотриманням режиму припинення вогню та ворожих дій, згідно з Мінськими угодами 2015 року.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 27 січня українські військові на Донеччині заарештували розвідника російських гібридних формувань. У нього вилучили автомат АК-74 та мобільний телефон. У ході слідства з’ясували, що український суд раніше п’ять разів карав чоловіка за крадіжки й грабежі.