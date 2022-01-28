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Возле Марьинки оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ

Пятница, 28 января 2022, 07:15
фото: штаб ООС

За сутки 27 января со стороны российских наемников зафиксировано 2 нарушения прекращения режима огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

Кроме того, как сообщалось, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", – отмечают в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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