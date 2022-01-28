Второй подряд антирекорд: в Украине 34 408 случаев Covid за сутки

За сутки 27 января в Украине зафиксировали 34 408 случаев заболевания Covid-19 – это максимальное значение за все время пандемии.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Предыдущий антирекорд был установлен только накануне – 32 393 случая.

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Растет количество госпитализаций, но смертность остается прежней. В этот четверг в больницы положили 3 342 человека, а умерли 144 пациента.

Выздоровели 6 142 человека.

Среди 34,4 тысяч больных – 5 341 ребенок (15,5%) и 808 медработников (2,3%).

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Лидеры по суточному приросту больных: Ивано-Франковская (2807), Львовская (2793), Одесская (2406) области, Киев (2384), а также Житомирская (1988) и Хмельницкая (1865) области.

Смертей за прошлые сутки зарегистрировали больше всего в Днепропетровской (12) и Винницкой (11) областях, а также в Киеве, Запорожской и Львовской областях (по 10).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 980 610 раз. Зафиксировано 99 882 смерти и 3 608 094 выздоровления.

В Украине привито против коронавируса 15 278 387 человек. Из них первую дозу вакцины получили 15 278 385 человек, две дозы – 14 576 722 человека, бустерную (третью) дозу – 296 099 человек, дополнительную дозу – 15 626 человек.

Напомним: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозировал, что пик новой волны Covid придется на февраль и будет характеризоваться большим распространением штамма Омикрон.

Согласно новому прогнозу Кузина, в феврале 2022 года Covid-19 может заболеть порядка 1 миллиона украинцев, а за день могут инфицироваться по 59 тысяч человек.

Ученые прогнозируют уже в начале февраля по 39 тысяч случаев за день в среднем.

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