Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Второй подряд антирекорд: в Украине 34 408 случаев Covid за сутки

Пятница, 28 января 2022, 07:22
Второй подряд антирекорд: в Украине 34 408 случаев Covid за сутки
Динамика эпидемии, дашборд УП

За сутки 27 января в Украине зафиксировали 34 408 случаев заболевания Covid-19 – это максимальное значение за все время пандемии.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Предыдущий антирекорд был установлен только накануне – 32 393 случая.

Реклама:

Растет количество госпитализаций, но смертность остается прежней. В этот четверг в больницы положили 3 342 человека, а умерли 144 пациента.

Выздоровели 6 142 человека.

Среди 34,4 тысяч больных – 5 341 ребенок (15,5%) и 808 медработников (2,3%).

ВИДЕО ДНЯ

Лидеры по суточному приросту больных: Ивано-Франковская (2807), Львовская (2793), Одесская (2406) области, Киев (2384), а также Житомирская (1988) и Хмельницкая (1865) области.

Смертей за прошлые сутки зарегистрировали больше всего в Днепропетровской (12) и Винницкой (11) областях, а также в Киеве, Запорожской и Львовской областях (по 10).

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 980 610 раз. Зафиксировано 99 882 смерти и 3 608 094 выздоровления.

В Украине привито против коронавируса 15 278 387 человек. Из них первую дозу вакцины получили 15 278 385 человек, две дозы – 14 576 722 человека, бустерную (третью) дозу – 296 099 человек, дополнительную дозу – 15 626 человек.

Напомним: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозировал, что пик новой волны Covid придется на февраль и будет характеризоваться большим распространением штамма Омикрон.

Согласно новому прогнозу Кузина, в феврале 2022 года Covid-19 может заболеть порядка 1 миллиона украинцев, а за день могут инфицироваться по 59 тысяч человек.

Ученые прогнозируют уже в начале февраля по 39 тысяч случаев за день в среднем.

Знать больше: Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Усталость, насморк, боль: какие симптомы у Covid-штамма Омикрон?

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Covid-2019
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
Ученые выяснили, какая распространенная привычка увеличивает риск заразиться COVID-19
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: