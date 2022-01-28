В Киеве рекордное количество больных коронавирусом – больше всего за год

За сутки 27 января в столице зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это наибольшее количество больных за сутки за последний год.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 2 384 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 10 летальных случаев от вируса".

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Детали: Среди новых больных более 500 детей: 235 девочек от 1 месяца до 17 лет и 266 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (396), Оболонском (325) и Деснянском (292) районах.

В больницы столицы госпитализировали 135 больных коронавирусом и 49 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице уже 361 128 подтвержденных случаев коронавируса, 8 474 больных умерли, преодолели вирус 333 290 жителей города, из них 739 за минувшие сутки.

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