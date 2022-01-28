В Киеве рекордное количество больных коронавирусом – больше всего за год
За сутки 27 января в столице зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это наибольшее количество больных за сутки за последний год.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 2 384 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 10 летальных случаев от вируса".
Детали: Среди новых больных более 500 детей: 235 девочек от 1 месяца до 17 лет и 266 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (396), Оболонском (325) и Деснянском (292) районах.
В больницы столицы госпитализировали 135 больных коронавирусом и 49 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 361 128 подтвержденных случаев коронавируса, 8 474 больных умерли, преодолели вирус 333 290 жителей города, из них 739 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 26 января в столице зафиксировали 2 012 новых случаев коронавируса – это было наибольшее количество больных со 2 ноября 2021 года, когда было 2024 больных за сутки.
- За сутки 27 января в Украине зафиксировали 34 408 случаев заболевания Covid-19 – это максимальное значение за все время пандемии.