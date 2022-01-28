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Лавров заявив, що РФ не хоче війни

П'ятниця, 28 січня 2022, 09:54
Лавров заявив, що РФ не хоче війни
Сергій Лавров ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія не хоче війни, але не дозволить іншим державам "порушувати її права". –

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова: "Якщо це залежить від Росії, війни не буде. Ми війн не хочемо. Але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати їх ми теж не дозволимо".

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Деталі: Лавров додав, що не вважає переговори зі США та НАТО щодо гарантій безпеки завершеними.

Він повідомив, що в РФ отримали письмові відповіді США за результатами переговорів і деякі з відповідей "наводять тінь на тин", але в них є і "раціональні зерна".

Серед порушених тем: мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності, відведення навчань подалі від кордону з обох боків, узгодження граничної дистанції для зближення бойових літаків та кораблів та низка інших заходів "деескалації та деконфліктингу".

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За словами Лаврова, якщо домовитися щодо гарантій безпеки з країнами Заходу не вийде, Росія вживе заходів у відповідь і вони можуть бути "різними".

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі.

При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій.

Лавров постійно повторює тезу про те, що в Україні триває "внутрішньоукраїнський конфлікт" та не визнає присутності військових РФ на Донбасі. 

Передісторія: 

  • У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що для Росії неприйнятною є навіть думка про війну з Україною.
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у відповіді США щодо гарантій безпеки немає реакції на головне питання Росії про нерозширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території РФ.

Українська правда
Теми: ЛавровРосіявійнаУкраїна
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