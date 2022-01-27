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У МЗС Росії запевняють, що їм пече навіть думка про війну з Україною

Четвер, 27 січня 2022, 14:13
У МЗС Росії запевняють, що їм пече навіть думка про війну з Україною
МЗС РФ, ілюстративне фото з сайту mid.ru

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що для Росії неприйнятною є навіть думка про війну з Україною.

Джерело: заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев на брифінгу 27 січня, ТАСС

Пряма мова: "Ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами".

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Деталі: Ця заява пролунала на тлі того, що з кінця жовтня західні ЗМІ та розвідки повідомляють про нарощування військової міці Росією біля кордонів України та перекидання техніки й бійців навіть із Далекого Сходу під приводом військових навчань Білорусі та Росії.

Спочатку розвідки вважали найімовірнішим часом нападу кінець січня, тепер ідеться про лютий. У Держдепі США вважають, що на плани президента РФ Володимира Путіна могло вплинути прохання лідера Китаю Сі Цзіньпіна не атакувати Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у КНР 4-20 лютого.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припускав, що атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки на сході, в Одесі та Маріуполі, а також з півночі – від Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ
Олена Рощенко, УП
Теми: Росіявійна
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