Лавров заявил, что РФ не хочет войны

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но и не позволит другим государствам "нарушать ее права".

Источник: российское издание "РБК"

Прямая речь: "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим".

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Детали: Лавров добавил, что не считает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности завершенными.

Он сообщил, что в РФ получили письменные ответы США по результатам переговоров и некоторые из ответов "наводят тень на плетень", но в них есть и "рациональные зерна".

Среди поднятых тем: мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, отвод учений подальше от границы с обеих сторон, согласование предельной дистанции для сближения боевых самолетов и кораблей и ряд других мер "деэскалации и деконфликтинга".

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По словам Лаврова, если договориться по гарантиям безопасности со странами Запада не получится, Россия примет ответные меры и они могут быть "самыми разными".

Почему это важно: Россия 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины – Крымский полуостров – и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

При этом страна, руководимая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

Лавров постоянно повторяет тезис о том, что в Украине продолжается "внутриукраинский конфликт" и не признает присутствие военных РФ на Донбассе.

Напомним: