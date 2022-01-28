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Резніков лякає Німеччину відновленням НДР і Берлінської стіни після поступок Росії

П'ятниця, 28 січня 2022, 11:38
Олексій Резніков, фото з сайту Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Федеративна Республіка Німеччина ризикує втратити свою цілісність, якщо не почне давати відсіч Росії та її вимогам щодо України. 

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Ми дуже цінуємо допомогу Німеччини у лікування наших поранених воїнів. У України є багато друзів у Німеччині – і ми вдячні за цю підтримку. Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння та інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора. 

Ми звертаємо увагу наших партнерів на те, що наші прогнози щодо дій Кремля збуваються – і ми їх ще краще розуміємо. 

Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російського агресора, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки. І це не перебільшення.

Адже матеріальна основа для НДР вже існує – це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung – ред.), це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Про іншу російську активність німці краще знають". 

Деталі: Резніков наголосив, що Україна попереджала західних партнерів, що "метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС".

Міністр оборони зазначив: "Ми попереджали, що буде атака на країни Балтії – і вона сталася. Що після цього без відповіді буде ескалація – і ескалація проти Польщі сталася. І таке неможливо було уявити рік тому". 

Пряма мова: "Відновлення Німецької Демократичної Республіки – це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені.

Росія вже офіційно висунула вимоги до демонтажу НАТО у 14-ти країнах. Це теж здавалося абсолютно неможливим. Дуже добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь. Але потрібна практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну".

Передісторія

  • 22 січня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії. 
  • Крістін Ламбрехт пояснила, що уряд Німеччини не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.
  • Літаки Великої Британії та США облітали Німеччину, доставляючи в Україну оборонне озброєння та іншу військову допомогу.

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Теми: РезніковНімеччинаРосіяЄвропа
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