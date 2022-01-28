Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков лякає Німеччину відновленням НДР і Берлінської стіни після поступок Росії

П'ятниця, 28 січня 2022, 10:38
Резніков лякає Німеччину відновленням НДР і Берлінської стіни після поступок Росії
Олексій Резніков, фото з сайту Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Федеративна Республіка Німеччина ризикує втратити свою цілісність, якщо не почне давати відсіч Росії та її вимогам щодо України. 

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Ми дуже цінуємо допомогу Німеччини у лікування наших поранених воїнів. У України є багато друзів у Німеччині – і ми вдячні за цю підтримку. Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння та інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора. 

Реклама:

Ми звертаємо увагу наших партнерів на те, що наші прогнози щодо дій Кремля збуваються – і ми їх ще краще розуміємо. 

Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російського агресора, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки. І це не перебільшення.

Адже матеріальна основа для НДР вже існує – це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung – ред.), це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Про іншу російську активність німці краще знають". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Резніков наголосив, що Україна попереджала західних партнерів, що "метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС".

Міністр оборони зазначив: "Ми попереджали, що буде атака на країни Балтії – і вона сталася. Що після цього без відповіді буде ескалація – і ескалація проти Польщі сталася. І таке неможливо було уявити рік тому". 

Пряма мова: "Відновлення Німецької Демократичної Республіки – це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені.

Росія вже офіційно висунула вимоги до демонтажу НАТО у 14-ти країнах. Це теж здавалося абсолютно неможливим. Дуже добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь. Але потрібна практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну".

Передісторія

  • 22 січня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії. 
  • Крістін Ламбрехт пояснила, що уряд Німеччини не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.
  • Літаки Великої Британії та США облітали Німеччину, доставляючи в Україну оборонне озброєння та іншу військову допомогу.

Читайте також: Німеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися

"Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

Олена Рощенко, УП
Теми: РезніковНімеччинаРосіяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: