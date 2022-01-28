Резніков лякає Німеччину відновленням НДР і Берлінської стіни після поступок Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Федеративна Республіка Німеччина ризикує втратити свою цілісність, якщо не почне давати відсіч Росії та її вимогам щодо України.

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Ми дуже цінуємо допомогу Німеччини у лікування наших поранених воїнів. У України є багато друзів у Німеччині – і ми вдячні за цю підтримку. Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння та інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора.

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Ми звертаємо увагу наших партнерів на те, що наші прогнози щодо дій Кремля збуваються – і ми їх ще краще розуміємо.

Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російського агресора, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки. І це не перебільшення.

Адже матеріальна основа для НДР вже існує – це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung – ред.), це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Про іншу російську активність німці краще знають".

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Деталі: Резніков наголосив, що Україна попереджала західних партнерів, що "метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС".

Міністр оборони зазначив: "Ми попереджали, що буде атака на країни Балтії – і вона сталася. Що після цього без відповіді буде ескалація – і ескалація проти Польщі сталася. І таке неможливо було уявити рік тому".

Пряма мова: "Відновлення Німецької Демократичної Республіки – це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені.

Росія вже офіційно висунула вимоги до демонтажу НАТО у 14-ти країнах. Це теж здавалося абсолютно неможливим. Дуже добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь. Але потрібна практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну".

Передісторія

22 січня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Крістін Ламбрехт пояснила, що уряд Німеччини не планує поставляти озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Літаки Великої Британії та США облітали Німеччину, доставляючи в Україну оборонне озброєння та іншу військову допомогу.

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