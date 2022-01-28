Резников пугает Германию восстановлением ГДР и Берлинской стены после уступок России
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Федеративная Республика Германия рискует потерять свою целостность, если не начнет давать отпор России и ее требованиям в отношении Украины.
Источник: Резников в Верховной Раде во время часа правительства
Прямая речь: "Мы очень ценим помощь Германии в лечении наших раненых воинов. У Украины много друзей в Германии – и мы благодарны за эту поддержку. Но мы не воспринимаем официальную позицию по поставкам вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора.
Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы о действиях Кремля сбываются – и мы их еще лучше понимаем.
Если Германия не изменит позицию относительно отпора российского агрессора, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой Германской Демократической Республики. И это не преувеличение.
Ведь материальная основа для ГДР уже существует – это не только "Северный поток-2", раньше это был газопровод OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung – ред.), это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это и отдельные вице-адмиралы, которые торпедируют свою страну странными высказываниями. О прочей российской активности немцы лучше знают".
Детали: Резников подчеркнул, что Украина предупреждала западных партнеров, что "цель Кремля – не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС".
Министр обороны отметил: "Мы предупреждали, что будет атака на страны Балтии – и она произошла. Что после этого, если не будет ответа, последует эскалация – и эскалация против Польши произошла. И это невозможно было представить год назад".
Прямая речь: "Восстановление Германской Демократической Республики – это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены.
Россия уже официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах. Это тоже казалось совершенно невозможным. Очень хорошо, что члены Североатлантического союза дали четкий ответ. Но нужна практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-нибудь начнет восстанавливать Берлинскую стену".
Предыстория:
- 22 января министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.
- Кристин Ламбрехт объяснила, что правительство Германии не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.
- Самолеты Великобритании и США облетали Германию, доставляя в Украину оборонное вооружение и другую военную помощь.
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