Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Федеративная Республика Германия рискует потерять свою целостность, если не начнет давать отпор России и ее требованиям в отношении Украины.

Источник: Резников в Верховной Раде во время часа правительства

Прямая речь: "Мы очень ценим помощь Германии в лечении наших раненых воинов. У Украины много друзей в Германии – и мы благодарны за эту поддержку. Но мы не воспринимаем официальную позицию по поставкам вооружения и другие решения, которые подрывают безопасность Европы и де-факто поощряют агрессора.

Мы обращаем внимание наших партнеров на то, что наши прогнозы о действиях Кремля сбываются – и мы их еще лучше понимаем.

Если Германия не изменит позицию относительно отпора российского агрессора, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемой Германской Демократической Республики. И это не преувеличение.

Ведь материальная основа для ГДР уже существует – это не только "Северный поток-2", раньше это был газопровод OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung – ред.), это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах, это и отдельные вице-адмиралы, которые торпедируют свою страну странными высказываниями. О прочей российской активности немцы лучше знают".

Детали: Резников подчеркнул, что Украина предупреждала западных партнеров, что "цель Кремля – ​​не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС".

Министр обороны отметил: "Мы предупреждали, что будет атака на страны Балтии – и она произошла. Что после этого, если не будет ответа, последует эскалация – и эскалация против Польши произошла. И это невозможно было представить год назад".

Прямая речь: "Восстановление Германской Демократической Республики – это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены.

Россия уже официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах. Это тоже казалось совершенно невозможным. Очень хорошо, что члены Североатлантического союза дали четкий ответ. Но нужна практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-нибудь начнет восстанавливать Берлинскую стену".

Предыстория:

22 января министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Кристин Ламбрехт объяснила, что правительство Германии не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Самолеты Великобритании и США облетали Германию, доставляя в Украину оборонное вооружение и другую военную помощь.

Читайте также: Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно остановиться

"Ошибки вооружения" Германии: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире