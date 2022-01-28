Українські бійці вперше постріляли по різних мішенях з протитанкових комплексів NLAW

Перша група українських військовослужбовців здійснила навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Джерело: АрміяInform

Дослівно: "В Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України — майбутніх інструкторів з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Зокрема, випускники курсу здійснили практичні пуски з цих ПТРК".

Деталі: Повідомляється, що військовослужбовці стріляли по мішенях на рубежах від 300 до 600 метрів. Вогонь вели з різних дистанцій та позицій. Зокрема, з будинку через вікно, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені.

За словами присутнього представника Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковника Миколи Губеня, підготовка інструкторів ПТРК відбулась у найкоротші терміни: три дні пішло на теорію та тактику і два дні – на практичне застосування.

За 5 днів підготували близько 40 інструкторів ПТРК NLAW. Вони роз’їдуться по визначених підрозділах, аби підготувати нових фахівців.

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