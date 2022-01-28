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Зеленський зібрав міжнародні ЗМІ, аби заспокоїти партнерів

П'ятниця, 28 січня 2022, 16:25
Зеленський зібрав міжнародні ЗМІ, аби заспокоїти партнерів
скриншот

Президент Володимир Зеленський зібрав міжнародні видання, аби обговорити актуальні українські проблеми та відповісти на важливі запитання.

Джерело: трансляція інтерв’ю

Деталі: Розмова президента з медійниками почалася після 17:00.

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Інтерв’ю також синхронно перекладається англійською мовою.

Зеленський заявив, що наразі він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була, наприклад на початку минулого року. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову.

Українська правда
Теми: Зеленськиймедіа
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