Зеленський зібрав міжнародні ЗМІ, аби заспокоїти партнерів
П'ятниця, 28 січня 2022, 16:25
Президент Володимир Зеленський зібрав міжнародні видання, аби обговорити актуальні українські проблеми та відповісти на важливі запитання.
Джерело: трансляція інтерв’ю
Деталі: Розмова президента з медійниками почалася після 17:00.
Реклама:
Інтерв’ю також синхронно перекладається англійською мовою.
Зеленський заявив, що наразі він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була, наприклад на початку минулого року.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову.
Українська правда