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Зеленський зібрав міжнародні ЗМІ, аби заспокоїти партнерів

П'ятниця, 28 січня 2022, 17:25
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Президент Володимир Зеленський зібрав міжнародні видання, аби обговорити актуальні українські проблеми та відповісти на важливі запитання.

Джерело: трансляція інтерв’ю

Деталі: Розмова президента з медійниками почалася після 17:00.

Інтерв’ю також синхронно перекладається англійською мовою.

Зеленський заявив, що наразі він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була, наприклад на початку минулого року. 

Нагадаємо: Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову.

Українська правда
Теми: Зеленськиймедіа
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