Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден завершили телефонну розмову.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського, сайт Білого дому

Пряма мова Зеленського: "Мав довгу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє".

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Деталі: Крім того, Зеленський подякував Байдену за надання військової допомоги. Ще одна частина пакету допомоги повинна надійти до України.

У повідомленні Білого дому зазначено, що США розглядають можливість розширення макроекономічної допомоги для України. Байден нагадав, що США впродовж 2021 року в різних програмах надало Україні понад 500 мільйонів доларів.

Президент США також підкреслив, що американське посольство США в Києві працює та відкрите для відвідувачів, попри інструкції Державного департаменту для родин дипломатів залишити територію України.

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Байден запевнив Зеленського, що США вірні принципові "нічого про Україну без України" та будуть вживати невідкладних заходів у разі вторгнення Росії на територію України.

Це друга розмова президентів за останній місяць.

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