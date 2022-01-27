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Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом

Четвер, 27 січня 2022, 22:12
Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом
Президент Володимир Зеленський у робочому кабінеті. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден завершили телефонну розмову.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського, сайт Білого дому

Пряма мова Зеленського: "Мав довгу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє".

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Деталі: Крім того, Зеленський подякував Байдену за надання військової допомоги. Ще одна частина пакету допомоги повинна надійти до України. 

У повідомленні Білого дому зазначено, що США розглядають можливість розширення макроекономічної допомоги для України. Байден нагадав, що США впродовж 2021 року в різних програмах надало Україні понад 500 мільйонів доларів.

Президент США також підкреслив, що американське посольство США в Києві працює та відкрите для відвідувачів, попри інструкції Державного департаменту для родин дипломатів залишити територію України.

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Байден запевнив Зеленського, що США вірні принципові "нічого про Україну без України" та будуть вживати невідкладних заходів у разі вторгнення Росії на територію України.

Це друга розмова президентів за останній місяць.

Передісторія

  • 9 грудня 2021 року Зеленський говорив із Байденом по телефону півтора години. Тоді розмова стосувалася насамперед збільшення російських військ на українських кордонах і потребі в проведенні реформ українським урядом. За словами Зеленського, тоді Байден розповів йому, про що розмовляв із Путіним 7 грудня, а Зеленський поділився новинами про ситуацію на Донбасі.
  • Згодом 3 січня сторони знову поговорили телефоном про російську загрозу та зміст перемовин США і НАТО з Росією. Байден запевнив Зеленського, що амрриканські дипломати не будуть ухвалювати жодних рішень про Україну без представників України.
  • Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров прокоментував письмові відповіді США на гарантії, яких вимагав Кремль. Він сказав, що Сполучені Штати не дали відповіді на головне питання в російських документах.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що у відповіді США розписали можливі пункти дипломатичного шляху, як досягти прозорості та передбачуваності в стосунках, якщо Росія обере шлях деескалації з Україною. За словами Блінкена, США наполягають на праві незалежних держав обирати свій шлях.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденСШАвійна
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