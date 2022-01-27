Зеленський закінчив довгу телефонну розмову з Байденом
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден завершили телефонну розмову.
Джерело: twitter-сторінка Зеленського, сайт Білого дому
Пряма мова Зеленського: "Мав довгу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє".
Деталі: Крім того, Зеленський подякував Байдену за надання військової допомоги. Ще одна частина пакету допомоги повинна надійти до України.
У повідомленні Білого дому зазначено, що США розглядають можливість розширення макроекономічної допомоги для України. Байден нагадав, що США впродовж 2021 року в різних програмах надало Україні понад 500 мільйонів доларів.
Президент США також підкреслив, що американське посольство США в Києві працює та відкрите для відвідувачів, попри інструкції Державного департаменту для родин дипломатів залишити територію України.
Байден запевнив Зеленського, що США вірні принципові "нічого про Україну без України" та будуть вживати невідкладних заходів у разі вторгнення Росії на територію України.
Це друга розмова президентів за останній місяць.
Передісторія:
- 9 грудня 2021 року Зеленський говорив із Байденом по телефону півтора години. Тоді розмова стосувалася насамперед збільшення російських військ на українських кордонах і потребі в проведенні реформ українським урядом. За словами Зеленського, тоді Байден розповів йому, про що розмовляв із Путіним 7 грудня, а Зеленський поділився новинами про ситуацію на Донбасі.
- Згодом 3 січня сторони знову поговорили телефоном про російську загрозу та зміст перемовин США і НАТО з Росією. Байден запевнив Зеленського, що амрриканські дипломати не будуть ухвалювати жодних рішень про Україну без представників України.
- Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров прокоментував письмові відповіді США на гарантії, яких вимагав Кремль. Він сказав, що Сполучені Штати не дали відповіді на головне питання в російських документах.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що у відповіді США розписали можливі пункти дипломатичного шляху, як досягти прозорості та передбачуваності в стосунках, якщо Росія обере шлях деескалації з Україною. За словами Блінкена, США наполягають на праві незалежних держав обирати свій шлях.