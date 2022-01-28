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Зеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров

Пятница, 28 января 2022, 16:25
Зеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
скриншот

Президент Владимир Зеленский собрал международные издания, чтобы обсудить актуальные украинские проблемы и ответить на важные вопросы.

Источник: трансляция интервью

Детали: Разговор президента с медийщиками начался после 17:00.

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Интервью также синхронно переводится на английский язык.

Зеленский заявил, что пока он не видит угрозы большей эскалации, чем она была, например, в начале прошлого года.

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Напомним: Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор.

Темы: Зеленскиймедиа
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