Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров

Пятница, 28 января 2022, 17:25
скриншот

Президент Владимир Зеленский собрал международные издания, чтобы обсудить актуальные украинские проблемы и ответить на важные вопросы.

Источник: трансляция интервью

Детали: Разговор президента с медийщиками начался после 17:00.

Интервью также синхронно переводится на английский язык.

Зеленский заявил, что пока он не видит угрозы большей эскалации, чем она была, например, в начале прошлого года.

Напомним: Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор.

Темы: Зеленскиймедиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
Зеленский
Кличко вместе с другими мэрами обратился к Зеленскому
В ОП заявили, что сообщения о споре Байдена и Зеленского только "подпитывают напряжение"
Кулеба опроверг слухи о якобы споре Байдена и Зеленского в ходе беседы
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...