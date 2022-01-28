Зеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
Пятница, 28 января 2022, 16:25
Президент Владимир Зеленский собрал международные издания, чтобы обсудить актуальные украинские проблемы и ответить на важные вопросы.
Источник: трансляция интервью
Детали: Разговор президента с медийщиками начался после 17:00.
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Интервью также синхронно переводится на английский язык.
Зеленский заявил, что пока он не видит угрозы большей эскалации, чем она была, например, в начале прошлого года.
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Напомним: Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор.