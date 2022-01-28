Зеленський запевняє, що не має непорозумінь із Байденом, але може мати від нього секрети

Президент Володимир Зеленський розповів, що він глибше розуміється на проблемах України, ніж президент США Джо Байден, бо живе в Україні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ

Зеленський про Байдена

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Пряма мова: "У нас не перша розмова і зустріч. І в телефонному форматі не перша розмова із президентом Байденом. Я хочу йому подякувати, за те, що він знає багато деталей про те, що відбувається у нашій державі.

Ми ділимося планами, заходами, деякими моментами. Ми вдячні США за постійну підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності.

Але я президент України і я знаходжусь тут і я знаю, мені здається, деталі більш глибше, ніж будь-який інший президент. Питання не в президентові США. Ми розуміємо ризики і які з них пріоритетні.

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Я хотів пояснити ситуацію і важливо, що президент США знає ситуацію від мене і ми спілкуємося і може за кілька тижнів знову будемо спілкуватися.

Дуже важливо, щоб не тільки наші спецслужби і спецслужбовці обмінювалися інформацією. Треба бути тут і розуміти всі деталі…

Коли кажуть, що у нас є якесь непорозуміння із президентом США, у нас немає непорозумінь із президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається у моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається в США. Ось і все".

Пізніше, відповідаючи на інше питання, Зеленський додав, що як президент незалежної держави може мати свої секрети.

Пряма мова: "Що такого ми знаємо, чого не знає президент Байден? Я думаю, що у мене, як у президента незалежної країни, можуть бути свої секрети – так само, як і у президента Сполучених Штатів".

Про ескалацію і паніку у ЗМІ

Зеленський запевнив, що іноземних журналістів і дипломатів завжди запрошує на Донбас, щоб вони на власні очі побачили і зрозуміли, що наразі немає загострення конфлікту чи збільшення ескалації.

Пряма мова: "Ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Збільшилася кількість військових і я про це говорив ще на початку 2021 року, коли говорилося про військові навчання РФ.

Зараз я не вважаю, що ситуація більш напружена, ніж вона була тоді, у пік навчань, але такої інформаційної політики у просторі тоді не було. Я вважаю, і про це ми говорили з президентом США, що ця політика має бути виваженою".

Деталі: За словами глави України, світові ЗМІ створили таку напругу, яка справляє враження того, що по Києву їздять танки і в країні триває масштабна мобілізація, але це не так.

Президент розповів, що провів кілька розмов із іноземними лідерами і йому довелося їх заспокоювати. Зокрема, він заявив, що наразі йому доводиться спростовувати впевнені слова іноземців про те, що в Україні "уже завтра розпочнеться війна".

Зеленський також сказав, що пояснив Байдену, що Україні наразі потрібно стабілізувати свою економіку через вплив загальної світової паніки.

Така паніка, за його словами, дорого коштує економіці України. Так, з початком відповідної риторики у ЗМІ з України вивели 12,5 млрд, тому довелося стабілізувати гривню із держрезервів.

За його словами, ескалація уже давно почалася, ще 8 років тому і частина України окупована. Він нагадав, що у 2021 році було показано відведення російських військ після навчань без фактичного відведення, на показ, тож розводити паніку зараз не потрібно.

Про війська і залякування з боку Росії перед важливими зустрічами

Зеленський зазначив, що з супутникової інформації можна побачити збільшення військ, але важко зрозуміти: "це збільшення військ, це залякування, це атака або це ротація військ".

Пряма мова: "Є різного характеру перехвати інформації. Ми розуміємо, коли працює ДРГ (диверсійно-розвідувальна група – ред.), як працює ДРГ.

Вони працюють як на Донбасі, на території, яку ми контролюємо, так і у багатьох областях нашої держави. Я зараз не хочу, щоб була зайва паніка, але ми справляємося з такими питаннями внутрішніми силами, партнери нам допомагають...

Наші професійні люди оцінюють цю ситуацію більш глибоко. Іноді ми бачимо, як переодягають людей. Іноді ми бачимо, як люди прийшли, поставили палатки – показати, що декілька бригад прийшли на кордон, а потім ми бачимо, що в цих палатках немає життя, тихенько вивезли людей.

Тобто, йде психологічний наратив із боку Росії, з боку сепаратистів, психологічне залякування.

Це відбувається дуже часто перед зустрічами: нормандським форматом, мінськими зустрічами. Нарощують психологічний тиск, підвищують ставки, як то кажуть. Такі речі ми бачимо, ми точно розуміємо".

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