Зеленский уверяет, что у него нет недопониманий с Байденом, но может иметь от него секреты

Президент Владимир Зеленский рассказал, что он глубже разбирается в проблемах Украины, чем президент США Джо Байден, потому что живет в Украине.

Источник: Зеленский Зеленский в интервью представителям иностранных СМИ

Зеленский о Байдене

Прямая речь: "У нас не первый разговор и встреча. И в телефонном формате не первый разговор с президентом Байденом. Я хочу поблагодарить его за то, что он знает много деталей о том, что происходит в нашем государстве.

Мы делимся планами, некоторыми моментами. Мы благодарны США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности.

Но я президент Украины и я нахожусь здесь и я знаю, мне кажется, детали глубже, чем любой другой президент. Вопрос не в президенте США. Мы понимаем риски и какие из них приоритетны.

Я хотел объяснить ситуацию и важно, что президент США знает ситуацию от меня и мы общаемся и может через несколько недель снова будем общаться.

Очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией. Надо быть здесь и понимать все детали...

Когда говорят, что у нас есть недопонимания с президентом США, у нас нет недопониманий с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США. Вот и все".

Позже, отвечая на другой вопрос, Зеленский добавил, что президент независимого государства может иметь свои секреты.

Прямая речь: "Что такого мы знаем, чего не знает президент Байден? Я думаю, что у меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты – так же, как у президента Соединенных Штатов".

Об эскалации и панике в СМИ

Детали: Зеленский заверил, что иностранных журналистов и дипломатов всегда приглашает на Донбасс, чтобы они своими глазами увидели и поняли, что нет обострения конфликта или увеличения эскалации.

Прямая речь: "Мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Увеличилось количество военных, и я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорилось о военных учениях РФ.

Сейчас я не считаю, что ситуация напряженнее, чем она была тогда в пик учений, но такой информационной политики в пространстве тогда не было. Я считаю, и об этом мы говорили с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной".

Детали: По словам главы Украины, мировые СМИ создали такое напряжение, которое производит впечатление того, что по Киеву ездят танки и в стране идет масштабная мобилизация, но это не так.

Президент рассказал, что провел несколько разговоров с иностранными лидерами, и ему пришлось их успокаивать. В частности, он заявил, что ему приходится опровергать уверенные слова иностранцев о том, что в Украине "уже завтра начнется война".

Зеленский также сказал, что объяснил Байдену, что Украине сейчас нужно стабилизировать свою экономику из-за влияния всемирной паники.

Такая паника, по его словам, дорого стоит экономике Украины. Так, с началом соответствующей риторики в СМИ из Украины вывели 12,5 млрд, поэтому пришлось стабилизировать гривну из госрезервов.

По его словам, эскалация уже давно началась, еще 8 лет назад и часть Украины оккупирована. Он напомнил, что в 2021 году был показан отвод российских войск после учений без фактического отвода, на показ, так что разводить панику сейчас уже не нужно.

О войсках и запугивании со стороны России перед важными встречами

Зеленский отметил, что из спутниковой информации можно увидеть увеличение войск, но трудно понять: "это увеличение войск, это устрашение, это атака или это ротация войск".

Прямая речь: "Есть разного характера перехваты информации. Мы понимаем, когда работает ДРГ (диверсионно-разведывательная группа – ред.), как работает ДРГ.

Они работают как на Донбассе, на территории, которую мы контролируем, так и во многих областях нашего государства. Я сейчас не хочу, чтобы была излишняя паника, но мы справляемся с такими вопросами внутренними силами, партнеры нам помогают...

Наши профессиональные люди оценивают эту ситуацию более глубоко. Иногда мы видим, как переодеваются люди. Иногда мы видим, как люди пришли, поставили палатки – показать, что несколько бригад пришли на границу, а потом мы видим, что в этих палатках нет жизни, тихонько увезли людей.

То есть, идет психологический нарратив со стороны России, со стороны сепаратистов, психологическое устрашение.

Это происходит очень часто перед встречами: нормандским форматом, минскими встречами. Наращивают психологическое давление, повышают ставки, как говорится. Такие вещи мы видим, мы точно понимаем".

Предыстория: