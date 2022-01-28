Україна не Титанік: Зеленський обурився евакуацією деяких західних дипломатів
Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення окремих країн про евакуацію дипломатів з України, оскільки це є дуже негативним сигналом для всіх.
Джерело: інтерв’ю Зеленського іноземним ЗМІ
Пряма мова: "Так, я вважаю, що це була помилка. Я відверто про це говорю. Я не маю право говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України.
По-перше, сигнали, які ми отримували від дипломатів, що це робітники не першого рівня. Я так не вважаю. В такій ситуації – всі першого рівня. Всі повинні бути на місці".
Деталі: Зеленський розповів, що в прифронтовому Маріуполі є дипломати з Греції і їх не відкликали, попри близькість до лінії розмежування.
Пряма мова Зеленського: "Греки нікого не забрали. Я не порівнюю держави. Я хочу сказати, що це (евакуація дипломатів – ред.) такий важливий сигнал. Всі на це дивляться, всі розуміють, які країни ЄС, як реагує Британія, Сполучені Штати.
Я вважаю, що посольські працівники і дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії. Представники своїх держав і ми знаємо, що капітани останні залишають корабель. А я вважаю, що у нас не "Титанік". Україна йде в перед".
Передісторія:
- 24 січня Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.
- Велика Британія також заявила, що відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.
- Також австралійська влада на фоні небезпеки вторгнення зі сторони Росії в Україну закликала своїх громадян уникати поїздок до України і почала відкликати членів сімей своїх дипломатів.