Україна не Титанік: Зеленський обурився евакуацією деяких західних дипломатів

Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення окремих країн про евакуацію дипломатів з України, оскільки це є дуже негативним сигналом для всіх.

Джерело: інтерв’ю Зеленського іноземним ЗМІ

Пряма мова: "Так, я вважаю, що це була помилка. Я відверто про це говорю. Я не маю право говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України.

По-перше, сигнали, які ми отримували від дипломатів, що це робітники не першого рівня. Я так не вважаю. В такій ситуації – всі першого рівня. Всі повинні бути на місці".

Деталі: Зеленський розповів, що в прифронтовому Маріуполі є дипломати з Греції і їх не відкликали, попри близькість до лінії розмежування.

Пряма мова Зеленського: "Греки нікого не забрали. Я не порівнюю держави. Я хочу сказати, що це (евакуація дипломатів – ред.) такий важливий сигнал. Всі на це дивляться, всі розуміють, які країни ЄС, як реагує Британія, Сполучені Штати.

Я вважаю, що посольські працівники і дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії. Представники своїх держав і ми знаємо, що капітани останні залишають корабель. А я вважаю, що у нас не "Титанік". Україна йде в перед".

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