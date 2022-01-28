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Украина не Титаник: Зеленский возмутился эвакуацией некоторых западных дипломатов

Пятница, 28 января 2022, 18:33
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Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение отдельных стран об эвакуации дипломатов из Украины, поскольку это очень негативный сигнал для всех.

Источник: интервью Зеленского иностранным СМИ

Прямая речь: "Да, я считаю, что это была ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины.

Во-первых, сигналы, которые мы получали от дипломатов, что это рабочие не первого уровня (которых эвакуировали – ред.). Я так не считаю. В такой ситуации – все первого уровня. Все должны быть на месте".

Детали: Зеленский рассказал, что в прифронтовом Мариуполе есть дипломаты из Греции и их не отозвали, несмотря на близость к линии разграничения.

Прямая речь Зеленского: "Греки никого не забрали. Я не сравниваю государства. Я хочу сказать, что это (эвакуация дипломатов – ред.) такой важный сигнал. Все на это смотрят, все понимают, какие страны ЕС, как реагирует Британия, Соединенные Штаты.

Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии. Представители своих государств и мы знаем, что последними капитаны покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник". Украина идет вперед".

Предыстория:

  • 24 января Госдеп США обнародовали заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.
  • Великобритания также заявила, что отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на "возрастающую угрозу" со стороны России.
  • Также австралийские власти на фоне опасности вторжения со стороны России в Украину призвали своих граждан избегать поездок в Украину и начали отзывать членов семей своих дипломатов.

Александр Шумилин, УП
Темы: Зеленскиймеждународные отношения


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