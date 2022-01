Британія запровадить санкції проти Путіна, не задумуючись – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у виступі в парламенті запевнив, що його уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Владіміра Путіна в разі будь-яких провокативних та агресивних дій в Україні.

Джерело: заява Джонсона в залі Палати общин

Пряма мова Джонсона: "Цієї зими нам доводиться спостерігати за видовищем, яке ми сподівалися ніколи більше не побачити в Європі: велика і потужна країна зібрала солдатів і танки на кордонах своєї країни-сусідки з очевидною метою вторгнення. Звісно, Росія вже здійснила і продовжує здійснювати напад на Україну з 2014 року, незаконно анексувавши понад 25 тисяч квадратних кілометрів її території й розпочавши війну на Донбасі. І з того дня Україні не доводилося мати жодного дня спокою та миру.

Тепер їй загрожує нове вторгнення, і цього разу сили, скупчені на її кордонах, налічують понад 100 тисяч солдатів, що в кілька разів перевищує сили, з якими Україні доводилося стикатися раніше.

Українці мають повне моральне й законне право боронити свою країну, і я вважаю, що їхній опір буде запеклим і ненастанним. А кровопролиття дорівнюватиме жахіттям Чечні чи Боснії чи будь-якого конфлікту в Європі з 1945 року.

Ми не можемо проміняти мрію єдиної і вільної Європи, яке постала в ті чудові 1989-1991 роки, і що вилікує поділ континенту від Залізної завіси. Ми не дозволимо знову звести цю завісу, ламаючи устрій європейської безпеки лишень тому, що Росія приставила пістолет до скронь України".

Деталі: Прем’єр запевнив депутатів, що він особисто пояснив Путіну руйнівні наслідки для російської економіки від санкцій, які підготували країни НАТО та ЄС.

Джонсон сподівається, що Росія передумає та погодиться на дипломатичний шлях деескалації напруги.

У разі вторгнення Росії до України, Джонсон пообіцяв швидко та рішуче запровадити національні санкції проти високопосадовців російського уряду та російської економіки. Окрім того, за словами Джонсона, Британія наполягає на посиленні пакету санкцій в НАТО.

If President Putin were to choose the path of bloodshed and destruction in Ukraine, he must realise that it would be both tragic and futile.



My full statement: https://t.co/Ff6LatbVu8 pic.twitter.com/aenTopTO5x