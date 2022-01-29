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СМИ: На следующей неделе Джонсон проведет переговоры с Путиным

Суббота, 29 января 2022, 01:15
СМИ: На следующей неделе Джонсон проведет переговоры с Путиным
ФОТО: GETTY IMAGES

Британский премьер Борис Джонсон проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

Источник: источники в правительстве The Guardian, Reuters

Детали: Кроме того, ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел Британии объявит более жесткие санкции против РФ. Как пишет издание, это означает, что Британия может нацелиться на стратегические и финансовые интересы России, несмотря на сообщения США об опасениях об объеме "грязных" российских денег в Лондоне. Американские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что любые санкции, введенные против России, окажутся неэффективными из-за огромного количества российских богатств в британской столице, которая также называется "Лондонградом".

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Представитель Даунинг-стрит заявил, что "премьер-министр (Джонсон – ред.) полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе".

Кроме того, отмечается, что на следующей неделе Джонсон совершит заграничный визит "в регион", однако офис Джонсона не сообщил подробностей о том, когда и куда именно состоится поездка.

Что предшествовало: 25 января Джонсон  заявил, что он верит в планы России по молниеносному наступлению в Украине и захвату Киева, но пообещал в случае вторжения России в Украину быстро и решительно ввести национальные санкции против чиновников российского правительства и российской экономики. Кроме того, по словам Джонсона, Великобритания настаивает на усилении пакета санкций в НАТО.

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Темы: ПутинВеликобритания
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