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Снова антирекорд: в Украине более 37 тысяч случаев Covid

Суббота, 29 января 2022, 07:15
Снова антирекорд: в Украине более 37 тысяч случаев Covid

За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый случай Covid, что является третьим суточным антирекордом подряд.

Источник: Минздрав

Детали: Летальных случаев – 149, это примерно столько же, сколько в предыдущие дни. Общее количество смертей в результате Covid за все время пандемии в Украине превысило 100 тысяч человек.

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Госпитализированы за сутки с подтвержденным Covid или подозрением на него 3 340 человек – этот показатель также существенно не изменился.

Выздоровело за сутки 7 163 человека – примерно на тысячу человек больше, чем накануне.

Среди новых больных – 5341 ребенок и 806 медработников.

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Больше всего новых случаев выявили во Львовской (3791), а также Одесской (2598), Ивано-Франковской (2572) областях и в Киеве (2418).

Больше всего летальных исходов – в Сумской (15), а также Львовской (12) областях. По 10 больных скончались в Запорожской, Киевской и Тернопольской областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 4 017 961 случай коронавируса, умер 100 031 больной, выздоровело 3 615 257 человек, проведено ПЦР-тестирований – 17 942 426.

За сутки 28 января вакцинировано против Covid в Украине 78 564 человека. Первую дозу получили 27 672 человека, вторую дозу – 23 712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 человек, получили две дозы – 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.

Что предшествовало: За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 случаев заболевания Covid-19 – это был резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии. В больницу положили 3016 человек, умерли 154 больных, выздоровели 5237 человек.

27 января в Украине зафиксировали 34 408 случаев Covid-19 – это второй подряд антирекорд. Госпитализировали 3 342 человека, умерли 144 пациента, выздоровели 6 142 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирусвакцинация
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