Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

План санкций США против РФ включает банки и госдолг, но не SWIFT – СМИ

Суббота, 29 января 2022, 08:47
План санкций США против РФ включает банки и госдолг, но не SWIFT – СМИ
Getty Images

План санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции в отношении госдолга РФ и экспортный контроль в ключевых секторах, однако санкции в отношении экспорта нефти и газа или отключение России от SWIFT пока не обсуждается.

Источник: Politico и "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Дословно: "Потенциальные цели включают в себя несколько крупнейших российских государственных банков, таких как ВТБ банк, запрет на любую торговлю новыми выпусками российского государственного долга и применение экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника".

Реклама:

Детали: При этом издание отмечает, что окончательное решение в отношении возможных санкций еще не принято.

"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT", — сказал WSJ один из чиновников.

Как пишет "Европейская правда", представители администрации заявили WSJ , что санкции значительно превысят другие действия, предпринятые против России в последние годы.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы будем начинать высоко и останемся на высоком уровне, и максимизируем боль для Кремля", - сказал один чиновник.

Согласно сообщениям, среди компаний, которые, вероятно, пострадают от санкций, есть поддерживаемые государством ВТБ Банк, Газпромбанк и Сбербанк, последний из которых владеет 30% чистых активов в финансовой системе России. При этом Wall Street Journal также сообщил, что Сбербанк может не пострадать в первом раунде санкций.

Сообщается, что США также рассматривают возможность запрета на торговлю, связанную с российским суверенным долгом, и контроль за экспортом в страну различных товаров, включая микроэлектронику.

"Если мы собираемся изменить расчеты Путина, мы должны быть готовы вместе наложить серьезные наказания", — сказал чиновник и пообещал, что любые санкции "нанесут серьезный и немедленный удар по России и со временем приведут к тому, что ее экономика станет еще более хрупкой".

Предыстория:

  • 26 января Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.
  • Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
  • Также сообщалось, что Администрация Байдена может использовать запрет на экспорт товаров прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская дипломатия знает детали подготовленных Соединенными Штатами болезненных санкций против РФ, если Владимир Путин решится на полномасштабное наступление.

Украинская правда
Темы: СШАсанкцииРосcиябанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: