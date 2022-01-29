План санкций США против РФ включает банки и госдолг, но не SWIFT – СМИ
План санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции в отношении госдолга РФ и экспортный контроль в ключевых секторах, однако санкции в отношении экспорта нефти и газа или отключение России от SWIFT пока не обсуждается.
Источник: Politico и "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal
Дословно: "Потенциальные цели включают в себя несколько крупнейших российских государственных банков, таких как ВТБ банк, запрет на любую торговлю новыми выпусками российского государственного долга и применение экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника".
Детали: При этом издание отмечает, что окончательное решение в отношении возможных санкций еще не принято.
"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT", — сказал WSJ один из чиновников.
Как пишет "Европейская правда", представители администрации заявили WSJ , что санкции значительно превысят другие действия, предпринятые против России в последние годы.
"Мы будем начинать высоко и останемся на высоком уровне, и максимизируем боль для Кремля", - сказал один чиновник.
Согласно сообщениям, среди компаний, которые, вероятно, пострадают от санкций, есть поддерживаемые государством ВТБ Банк, Газпромбанк и Сбербанк, последний из которых владеет 30% чистых активов в финансовой системе России. При этом Wall Street Journal также сообщил, что Сбербанк может не пострадать в первом раунде санкций.
Сообщается, что США также рассматривают возможность запрета на торговлю, связанную с российским суверенным долгом, и контроль за экспортом в страну различных товаров, включая микроэлектронику.
"Если мы собираемся изменить расчеты Путина, мы должны быть готовы вместе наложить серьезные наказания", — сказал чиновник и пообещал, что любые санкции "нанесут серьезный и немедленный удар по России и со временем приведут к тому, что ее экономика станет еще более хрупкой".
Предыстория:
- 26 января Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.
- Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
- Также сообщалось, что Администрация Байдена может использовать запрет на экспорт товаров прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская дипломатия знает детали подготовленных Соединенными Штатами болезненных санкций против РФ, если Владимир Путин решится на полномасштабное наступление.