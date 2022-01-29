Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

План санкций США против РФ включает банки и госдолг, но не SWIFT – СМИ

Суббота, 29 января 2022, 09:47
Getty Images

План санкций США против России на случай дальнейшего вторжения в Украину включает несколько крупнейших российских банков, санкции в отношении госдолга РФ и экспортный контроль в ключевых секторах, однако санкции в отношении экспорта нефти и газа или отключение России от SWIFT пока не обсуждается.

Источник: Politico и "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Дословно: "Потенциальные цели включают в себя несколько крупнейших российских государственных банков, таких как ВТБ банк, запрет на любую торговлю новыми выпусками российского государственного долга и применение экспортного контроля в ключевых секторах, таких как передовая микроэлектроника".

Детали: При этом издание отмечает, что окончательное решение в отношении возможных санкций еще не принято.

"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT", — сказал WSJ один из чиновников.

Как пишет "Европейская правда", представители администрации заявили WSJ , что санкции значительно превысят другие действия, предпринятые против России в последние годы.

"Мы будем начинать высоко и останемся на высоком уровне, и максимизируем боль для Кремля", - сказал один чиновник.

Согласно сообщениям, среди компаний, которые, вероятно, пострадают от санкций, есть поддерживаемые государством ВТБ Банк, Газпромбанк и Сбербанк, последний из которых владеет 30% чистых активов в финансовой системе России. При этом Wall Street Journal также сообщил, что Сбербанк может не пострадать в первом раунде санкций.

Сообщается, что США также рассматривают возможность запрета на торговлю, связанную с российским суверенным долгом, и контроль за экспортом в страну различных товаров, включая микроэлектронику.

"Если мы собираемся изменить расчеты Путина, мы должны быть готовы вместе наложить серьезные наказания", — сказал чиновник и пообещал, что любые санкции "нанесут серьезный и немедленный удар по России и со временем приведут к тому, что ее экономика станет еще более хрупкой".

Предыстория:

  • 26 января Белый дом обнародовал некоторые детали новых масштабных санкций в случае нового вторжения России в Украину.
  • Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
  • Также сообщалось, что Администрация Байдена может использовать запрет на экспорт товаров прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская дипломатия знает детали подготовленных Соединенными Штатами болезненных санкций против РФ, если Владимир Путин решится на полномасштабное наступление.

Украинская правда
Темы: СШАсанкцииРосcиябанки


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко проводит съезд своей партии. Пришли Порошенко, Луценко и Рябошапка

Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук отказался от своих показаний

Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

фотоСтуденты пикетируют Кабмин: требуют отставки министра образования

YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы ОРДЛО

Впервые более 40 тысяч: в Украине 43 778 случаев Covid за сутки

Все новости...
Последние новости
12:59
КНУ, КПИ и Сумской государственный: опубликовали рейтинг лучших университетов Украины
12:53
Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о политической и вооруженной поддержке Украины
12:44
В Кремле прокомментировали идею о встрече Зеленского и Путина при посредничестве Турции
12:41
Кличко проводит съезд своей партии. Пришли Порошенко, Луценко и Рябошапка
12:39
Уже не в топ-10 Forbes: Цукерберг потерял 29 миллиардов долларов в день – причина
12:39
ИНФОГРАФИКАВ Киевской области имеет признаки "красной зоны"
12:17
Нардеп Кузьминых "нашелся": удивлен розыском по делу о взятке
12:13
Рекордное однодневное падение в истории фондового рынка: Meta потеряла 237 млрд долларов
12:12
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук отказался от своих показаний
11:54
В Киеве за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых больных ковидом, 18 человек умерли
Все новости...