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Україна обізнана стосовно санкцій, які введуть США проти РФ у разі наступу

Субота, 22 січня 2022, 23:53
Фото AFP/Getty Images

Українська дипломатія знає деталі підготованих Сполученими Штатами болючих санкцій проти РФ, якщо Владімір Путін наважиться на повномасштабний наступ.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Україні відомі ключові елементи санкційного пакету. Але в дипломатії є правило - ніщо не є погодженим, поки все не погоджено. Тому зараз немає сенсу про це говорити. З того, що є на столі, що є на переговорах – це дійсно болісні для Російської Федерації речі. Дуже болісні.

…Дуже чітка позиція пролунала і з Білого дому, і від держсекретаря про те, що будь-яке вторгнення означатиме розплату для Російської Федерації".

Деталі: Він додав, що на будь-яке вторгнення, будь-якого обсягу РФ має отримати відповідь, інакше це заохотить Москву до подальшої агресії.

Нагадаємо:

  • Президент США Джо Байден перелічив можливі гібридні форми агресії Росії, за які США з партнерами також реагуватимуть запровадженням суворих санкцій.
  • Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер". 20 січня журналісти отримали знімки супутників, на яких видно величезну кількість російської військової техніки на полігонах, які розташовані менш ніж за 200 кілометрів від українських кордонів.

Теми: санкціїСШАРосіявійнаПутін
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