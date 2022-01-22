Україна обізнана стосовно санкцій, які введуть США проти РФ у разі наступу

Українська дипломатія знає деталі підготованих Сполученими Штатами болючих санкцій проти РФ, якщо Владімір Путін наважиться на повномасштабний наступ.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Україні відомі ключові елементи санкційного пакету. Але в дипломатії є правило - ніщо не є погодженим, поки все не погоджено. Тому зараз немає сенсу про це говорити. З того, що є на столі, що є на переговорах – це дійсно болісні для Російської Федерації речі. Дуже болісні.

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…Дуже чітка позиція пролунала і з Білого дому, і від держсекретаря про те, що будь-яке вторгнення означатиме розплату для Російської Федерації".

Деталі: Він додав, що на будь-яке вторгнення, будь-якого обсягу РФ має отримати відповідь, інакше це заохотить Москву до подальшої агресії.

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