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"Фантоми" зафіксували вже більше 4 тисяч порушень швидкості на дорогах

Субота, 29 січня 2022, 12:04
фото: Олексій Білошицький/Facebook

Станом на 29 січня винесено 4212 постанов за порушеннями швидкісного режиму на дорогах, які були зафіксовані автомобілями-"фантомами".

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Автомілі-"фантоми", що фіксують порушення швидкості на дорогах, почали працювати з 25 січня.

Дослівно: "Станом на сьогодні вже маємо 4212 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими фантомами в автоматичному режимі".

"І як би розповсюджувачам фейків не хотілось, але всі 4 фантоми в строю".

Що передувало: Зранку 25 січня перші чотири автомобілі "фантом" виїхали на повноцінне патрулювання. За першу добу вони зафіксували 990 порушень

Ці авто без розпізнавальних знаків можуть фіксувати багато об’єктів одночасно в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному, так і у зворотному. Система передає інформацію — й порушник отримує штраф за перевищення швидкості.

За словами очільника МВС Монастирського, поліцейські автомобілі "фантоми" мають насамперед превентивну функцію.

Юридична компанія Міллер оприлюднила номери чотирьох автівок-"фантомів": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Зазначається, що це Skoda Kodiaq сірого кольору.

Українська правда
Теми: автополіціядороги
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