"Фантомы" зафиксировали уже более 4 тысяч нарушений скорости на дорогах

По состоянию на 29 января вынесено 4212 постановлений по нарушениям скоростного режима на дорогах, зафиксированных автомобилями-фантомами.

Источник: первый замначальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Детали: Автомили-фантомы, фиксирующие нарушение скорости на дорогах, начали работать с 25 января.

Дословно: "По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме".

"И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю".

Что предшествовало: Утром 25 января первые четыре автомобиля "фантом" выехали на полноценное патрулирование. За первые сутки они обнаружили 990 случаев нарушения скорости.

Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.

По словам главы МВД Монастырского, полицейские автомобили "фантомы" имеют, прежде всего, превентивную функцию.

Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.