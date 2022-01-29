Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Фантомы" зафиксировали уже более 4 тысяч нарушений скорости на дорогах

Суббота, 29 января 2022, 12:04
фото: Олексій Білошицький/Facebook

По состоянию на 29 января вынесено 4212 постановлений по нарушениям скоростного режима на дорогах, зафиксированных автомобилями-фантомами.

Источник: первый замначальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Детали: Автомили-фантомы, фиксирующие нарушение скорости на дорогах, начали работать с 25 января.

Дословно: "По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме".

"И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю".

Что предшествовало: Утром 25 января первые четыре автомобиля "фантом" выехали на полноценное патрулирование. За первые сутки они обнаружили 990 случаев нарушения скорости.

Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.

По словам главы МВД Монастырского, полицейские автомобили "фантомы" имеют, прежде всего, превентивную функцию.

Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.

Украинская правда
Темы: автополициядороги


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Нафтогаз" начал импортировать газ: сколько купит в феврале

Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции – Ердоган

Кличко проводит съезд своей партии. Пришли Порошенко, Луценко и Рябошапка

Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук отказался от своих показаний

фотоСтуденты пикетируют Кабмин: требуют отставки министра образования

YouTube пытался заблокировать каналы окружения Медведчука, удалил каналы ОРДЛО

Все новости...
авто
Bentley планирует начать производство люксового электромобиля в 2025 году
Renault, Nissan и Mitsubishi инвестируют 23 млрд долларов в совместную разработку электромобилей – СМИ
Продажа электронных полисов автогражданки приостановлена из-за кибератаки
Последние новости
15:12
Зеленский обсудил с президентом Словакии увеличение мощностей для транспортировки газа
15:11
инфографикаРеальные расходы Китая на организацию Олимпиады в 10 раз выше официальных – СМИ
14:58
"Нафтогаз" начал импортировать газ: сколько купит в феврале
14:56
В Украину идут атмосферные фронты со снегом
14:48
Луценко написал заявление на вступление в партию Порошенко
14:45
ОПЗЖ возмутились из-за блокировки каналов окружения Медведчука: "Это пещерная русофобия"
14:42
В Минздраве объяснили, когда можно выходить из самоизоляции после заболевания COVID-19
14:20
Олимпийские игры стартуют в Китае: где смотреть церемонию открытия
14:17
Более 30 миллиардов долларов в год: Amazon впервые раскрыл данные о выручке от рекламы
14:16
Китай поддержал Путина по поводу "гарантий нерасширения НАТО"
Все новости...