Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Два українських фільми перемогли на престижному кінофестивалі "Санденс" у США

Субота, 29 січня 2022, 16:23
кінофестиваль "Санденс", фото getty images

На міжнародному кінофестивалі "Санденс" у США перемогу здобули одразу дві українські стрічки – "Клондайк" виборов приз за найкращу режисуру в категорії світове художнє кіно, а "Будинок зі скалок" – премію за найкращу режисуру в категорії світове документальне кіно.

Джерело: BBC

Деталі: Стрічка "Клондайк" української режисерки Марини Ер Горбач, створений спільно з Туреччиною, розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій після авіакатастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

"Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їхнє життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування", - розповідають про стрічку її автори.

Режисерка Марина Ер Горбач підкреслює, що цей фільм - привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні.

"Клондайк" передусім картина, яка нагадує, що війна в Україні йде з 2014 року, і від того, є ця повістка в західних медіа, чи ні - війна не зупиняється", - пояснює вона.

Другий фільм-переможець "Будинок зі скалок" - стрічка спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України, її режисер - Сімон Леренг Вільмонт.

Фільм розповідає про декількох соціальних працівників на сході України, які працюють в особливому дитбудинку та створюють безпечний простір для дітей.

Другий режисер та лінійний продюсер Асад Сафаров зазначив у фейсбуці, що стрічку створювали 2,5 роки.

"За останні дні найкрутіші профільні американські ЗМІ написали стільки фантастичних рецензій на фільм, що наш рівень щастя просто зашкалює, - написав Сафаров. - А найголовніше майже в кожній рецензії на фільм згадується військова агресія Росії проти України. Для України це дуже важливо, щоб у світі чим більше про це говорили і знали".

Довідково: "Санденс" – один з найпрестижніших кінофестивалів незалежного кіно. Він проводиться щороку наприкінці січня у Парк-Сіті в США.

Теми: кіноMH17культуравійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

ФОТОУ Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти

В ОП запевняють, що Зеленський і Єрмак не бачили відео ДТП з Трухіним

Економіка України зросла на 5,9% наприкінці року

Усі новини...
кіно
Книжкові магазини і кінотеатри: українці вже витратили 1,7 мільярда з "єПідтримки"
Netflix прогнозує слабке зростання кількості підписників: акції впали на 20%
"Оскар" уперше з 2018 року проведуть із ведучими
Останні новини
19:56
Гривня стрімко ослабла до євро, але зросла до долара
19:39
Україна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу
19:14
"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ
19:07
Єврокомісія запропонувала продовжити дію системи COVID-сертифікатів ще на рік
19:00
Резніков запевняє, що наступ військ з Білорусі найменш можливий
18:52
фото, відеоШтати передали ДПСУ 40 позашляховиків для патрулювання важкодоступних районів
18:47
Кулеба і Блінкен обговорили спільні кроки щодо стримування подальшої агресії РФ
18:43
Saudi Aramco може додатково розмістити на біржі акції на 50 мільярдів доларів – WSJ
18:38
ФОТОСБУ ліквідувала "фабрику російських фейків" на Житомирщині
18:26
Гривня зміцнюється: НБУ значно наростив купівлю валюти
Усі новини...