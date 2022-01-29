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Два украинских фильма победили на престижном кинофестивале "Санденс" в США

Суббота, 29 января 2022, 15:23
Два украинских фильма победили на престижном кинофестивале Санденс в США
кінофестиваль "Санденс", фото getty images

На международном кинофестивале "Санденс" в США победили сразу две украинские ленты - "Клондайк" завоевал приз за лучшую режиссуру в категории мировое художественное кино, а "Будинок зі скалок" - премию за лучшую режиссуру в категории мировое документальное кино.

Источник: BBC

Детали: Лента "Клондайк" украинского режиссера Марины Эр Горбач, созданная совместно с Турцией, рассказывает историю семьи, оказавшейся в эпицентре событий после авиакатастрофы рейса MH17 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

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"Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки", - рассказывают о фильме ее авторы.

Режиссер Марина Эр Горбач подчеркивает, что этот фильм – повод привлечь внимание к жизни людей во время войны в Украине.

"Клондайк", прежде всего, картина, которая напоминает, что война в Украине идет с 2014 года, и от того, есть эта повестка в западных медиа, или нет - война не останавливается", - объясняет она.

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Второй фильм-победитель "Будинок зі скалок" - лента совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины, ее режиссер - Симон Леренг Вильмонт.

Фильм рассказывает о нескольких социальных работниках на востоке Украины, которые работают в особом детдоме и создают безопасное пространство для детей.

Второй режиссер и линейный продюсер Асад Сафаров отметил в Фейсбуке, что фильм создавали 2,5 года.

"За последние дни самые крутые профильные американские СМИ написали столько фантастических рецензий на фильм, что наш уровень счастья просто зашкаливает, - написал Сафаров. - А самое главное почти в каждой рецензии на фильм упоминается военная агрессия России против Украины. Для Украины это очень важно, чтобы в мире как можно больше об этом говорили и знали".

Справка: "Санденс" – один из самых престижных кинофестивалей независимого кино. Он проводится ежегодно в конце января в Парке-Сити в США.

Темы: киноMH17культуравойна
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