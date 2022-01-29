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РФ заявляет, что возвращает часть войск в места базирования, но "учения" продолжатся

Суббота, 29 января 2022, 16:14
РФ заявляет, что возвращает часть войск в места базирования, но учения продолжатся
Войска Западного военного округа РФ, фото российского Министерства обороны

Российское военное ведомство сообщает, что войска и авиация Западного военного округа, граничащего с Украиной, "возвращаются в места базирования" так как якобы завершили "плановую проверку" боеготовности. При этом тактические учения и плановые мероприятия не прекращаются.

Источник: издание Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ

Прямая речь командующего войсками ЗВО РФ Александра Журавлева: "Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО"

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Детали: Сообщается, что российские подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты прибывают в пункты постоянной дислокации.

Там добавили, что по возвращении организовано обслуживание вооружения и военной техники - пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений.

По данным Интерфакса, в "тренировках" ЗВО было задействовано более 1 тысячи военных Первой танковой армии и порядка 100 единиц военной техники. В ходе учений в Ивановской области расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили полевой аэродром "противника". Кроме того, отрабатывался вывод из-под ракетно-авиационного удара "противника" сверхманевренных истребителей Су-35С, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34.

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Дословно: "Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования".

Справка: Западный военный округ – одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил России на северо-западе РФ.

 

Западный военный округ РФ

Иллюстрация Радио Свобода

Напомним:

  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты "очень серьезно" относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Темы: Росcияграницаоружие
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